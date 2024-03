Roma Appia Run: già 4mila iscritti a questa edizione

Domenica 21 aprile da via delle Terme di Caracalla con arrivo allo Stadio Nando Martellini partirà la XXVesima edizione della Roma Appia Run, una delle gare di running più affascinanti della Capitale.

Sono giù circa 4000 i runner iscritti alla corsa provenienti da ben 49 nazioni diverse di tutti i continenti. Numeri sensazionali, che fanno segnare un +40% rispetto ai partecipanti della scorsa stagione.

Tipicità della gara è il tracciato che conta ben cinque pavimentazioni diverse:

asfalto;

sampietrino;

basolato lavico;

lo sterrato del Parco della Caffarella;

la pista dello stadio delle Terme di Caracalla.

La manifestazione, organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica, della ASD Roma Appia Run e di ACSI Campidoglio, con il patrocinio del Ministero dello Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del CONI, di Sport e Salute, del Parco Regionale dell’Appia Antica, Parco Archeologico dell’Appia Antica e si svolge sotto l’egida della Fidal, avrà una corsa su strada competitiva sui 13 km, due non competitive di 5 e 13 km e il Fulmine dell’Appia la gara dedicata ai più piccoli.

In occasione di questa nuova edizione, gli iscritti alla corsa potranno assistere gratuitamente (previa prenotazione obbligatoria, ndr) il 26 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Cometa Off (via Luca della Robbia 47) allo spettacolo teatrale Chilometro 42 che racconta le tappe della vita di di Kathrine Switzer, la prima donna nella storia che abbia mai corso una maratona. Una storia che ha segnato profondamente il mondo dello sport e il rapporto con la società civile su temi centrali quali l’inclusione, il riconoscimento e la parità dei diritti.