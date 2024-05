Riecco i Lupi, la storica formazione di rugby voluta dalla FIR Lazio

L’8 giugno a Madrid per il torneo Orsi (dedicato agli italiani residenti in Spagna) scenderanno in campo i Lupi, la storica selezione di rugby rinata grazie alla Rugby Roma e alla FIR (Federazione Italiana Rugby) Lazio.

La rosa sarà composta da giocatori delle società di Serie A Elite e Serie A del Lazio: Fiamme Oro, Civitavecchia, Primavera, Rugby Roma, Lazio, Capitolina e Villa Pamphili. Da una prima lunga lista di convocati, ne saranno selezionati 23 che comporranno la squadra (presentata in Campidoglio il prossimo 13 maggio) e che giocherà il torneo di Madrid.

Ecco i convocati: Alberto Nicita, Alessandro Asoli, Maicon Auriemma, Filippo Vender (Civitavecchia), Niccolò Zorzi, Rodolfo Malaspina, Umberto Marocchi (Primavera), Adriano Casagrande, Riccardo Trivillino, Sean Valsecchi, Alessandro Fabio, Marco Pollak (Rugby Roma), Riccardo Ungaro, Edoardo Cini, Tommaso Ferrari, Tommaso Colafigli, Davide Magnini, Andrea Gambarelli, Luca Buchalter, Tommaso Montuori, Federico Severini, Riccardo Ungaro, Giorgio Trona, Luca Terribili, Lorenzo Trapasso, Francesco Ragaini, Filippo Esposito, Luca Tarantini, Alessandro Tibo (Capitolina), Antonio Broccio, Patrick Bartolini, Davide Teodori, Gian Paolo Ricci, Alessandro De Filippis, Alessandro Strampelli, Leonardo Lavalle (Villa Pamphili), Andrea Angelone, Andrea Chianucci, Gianmarco Piva (Fiamme Oro). A questi si aggiungono 4 atleti invitati: Luca Tosco (Colleferro), Alessandro Lanzi (Lions Alto Lazio), Mattia Sansoni (US Roma Rugby), Lorenzo Graziani (Frascati). A questi si andranno ad aggiungere i giocatori della Lazio impegnati nei playoff promozione del campionato di Serie A

Lo staff tecnico sarà composto da Sven Valsecchi ed Emanuele Leonardi alla direzione tecnica e sportiva, Giampiero Mazzi team manager e tecnici Alfredo De Angelis e Daniele Montella. La squadra si allenerà il 7 e il 14 maggio all’Acquacetosa e poi in una sede ancora da definire il 21 e 28 maggio. Il 4 giugno ultimo allenamento a Tor Pagnotta.

“Finalmente riprende vita questa storica selezione. Una rinascita voluta da tutto il territorio e dal comitato regionale per dare ai giovani rugbysti delle società laziali una opportunità di crescita a livello internazionale” – spiega Maurizio Amedei, presidente FIR Lazio – “Dal punto di vista storico e tecnico, la selezione dei Lupi ha rappresentato in passato una gemma nel movimento rugbystico italiano e tale vogliamo che torni. E dal punto di vista della costruzione della squadra, mi piace sottolineare il fatto che oltre alle società di Serie A, è stato deciso di ampliare lo sguardo anche verso gli altri club e verso quei prospetti che, pur militando in categorie inferiori, possono rappresentare delle ulteriori risorse per la squadra”.