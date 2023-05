Il Padel Colli Portuensi vince la fase finale di Roma e Provincia della Coppa dei Club

Al Padelife il Padel Colli Portuensi batte per 4-0 l'Eschilo e vince la fase di Roma e Provincia della Coppa dei Club Msp il torneo nazionale amatoriale di Padel organizzato da MSP Italia.

Con questo successo il Padel Colli Portuensi diventa la prima squadra della Capitale a vincere per due volte la Coppa dei Club e ora sogna la doppietta ella finale nazionale in programma a Terni dal 7 al 9 luglio. A rappresentare Roma oltre al club Padel Colli Portuensi la finalista sconfitta e il Mas Padel campione nazionale in carica e tutte e tre le squadre saranno ricevute in Campidoglio, a luglio, prima delle finali nazionali. L'amministrazione comunale, oltre alla Regione Lazio, da anni patrocina una competizione che quest'anno nella sola fase romana ha visto 168 squadre ai nastri di partenza rappresentanti 91 circoli e oltre 3500 giocatori in campo. Un record.

Al Padelife, circolo che fra i fondatori vanta ex dg della Roma, Baldissoni, si sono svolte anche le finali del tabellone High Team (riservato alle squadre terze classificate nella fase a gironi) e del tabellone Starter Team (riservato alle quarte classificate), con le vittorie del Blu Padel Academy contro il Green House e del DLF Civitavecchia contro il Jolly Padel Luisa Rosati.

Entusiasta del risultato e della cornice di pubblico Claudio Lolli gestore del Padel Colli Portuensi: "Complimenti al MSP perché ogni anno riesce ad aggiungere una carica emotiva sempre maggiore a questa manifestazione. Ringrazio gli avversari, molto corretti, e in ultimo la mia squadra perchè in una competizione così lunga si può arrivare in fondo solo se si è uniti come gruppo".