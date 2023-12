Remo Salvati nuovo campione italiano élite per la Boxe

Nuovo successo che riempie d'orgoglio Roma e nello specifico Labaro che si gode l'ennessima vittoria di Remo Salvati nuovo campione italiano Elite per la Boxe

L’atleta classe 1998 ha vinto trionfato sul ring del Palaspost di Chianciano Terme (Siena) nella categoria 75 diventando campione italiano elite. La competizione fa parte della Boxing Experience, percorso di avvicinamento al torneo mondiale che si terrà a Busto Arstizio dal 4 all'11 marzo.

Non il primo successo del formidabile boxer romano già campione italiano assoluto 2022, nato e cresciuto a Labaro nell’Accademia Sportiva Renato Costantini nata da un garage abbandonato per lungo tempo ritrovo per tossicodipendenti e ora punto di aggregazione sportivo e sociale del quartiere.

Il trionfo di Salvati è stato nuovamente celebrato sui social dell’amministrazione municipale col presidente del municipio XV Torquati che lo ha elogiato così: “Remo Salvati è di nuovo sul gradino più alto del podio. Nato e cresciuto nell'Accademia Sportiva Renato Costantini a Labaro, oggi è Campione Italiano Elite per la Boxe, Categoria 75 kg. L’anno scorso gli avevamo consegnato la targa a Patrimonio Umano della nostra #Comunità e oggi siamo di nuovo fieri di lui. Daje Remo!”.