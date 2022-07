Red Bull Half Court: vincono All Star Coliseum nel torneo maschile e Silverback in quello femminile

Successo di partecipanti e di pubblico per la tappa di Roma del Red Bull Half Court, la seconda data italiana del torneo internazionale di basket 3 contro 3 che vede confrontarsi i migliori streetballers del mondo. Venerdì 22 luglio il playground di Villa Mercede, nel cuore di San Lorenzo, ha visto trionfare nel maschile il team All Star Coliseum, mentre nel femminile il team Silverback. La squadra composta da Matteo Caridà, Ivan Caridà, Dario Masciarelli e Matteo Santucci ha battuto in finale per 19-12 il Baruz Team. Dopo il successo dello scorso anno le Silverback si ripetono. Federica Pompei, Valentina Barbieri, Laura Gelfusa e Valentina Sestito hanno sconfitto in finale The Last Shot con il punteggio di 10-8. Ora nella finale di Bologna (30 luglio), proveranno a difendere il titolo nazionale conquistato nel 2021. Situato tra via Marruccini e via Tiburtina, nel quartiere San Lorenzo, il playground di Villa Mercede ha visto affrontarsi le squadre romane in una sfida fino all’ultimo canestro. L’evento è stato organizzato da Red Bull in collaborazione con Lux Eventi e rientra all’interno delle attività di riqualificazione urbana del quartiere, in seguito al bando indetto dal Municipio II (vinto dalla stessa Lux Eventi). L'obiettivo è quello di restituire alla community locale spazi nuovi di socialità e in totale sicurezza. In modo coinvolgente ed interattivo, lo sport incontra così l’arte attraverso la creatività di Mister Thoms,?l’artista romano che, a colpi di pennello e ironia ha creato “La notte di San Lorenzo”, trasformando il campo in un capolavoro unico nel suo genere. Dopo la tappa romana sono previste altre 4 tappe, 3 di qualificazione più la finale: Ancona il 23 luglio, Rimini il 24 luglio e, per finire, il?28 e 29 luglio ultima tappa a Bologna. Ad ogni tappa è prevista la partecipazione di 16 team maschili e 8 femminili.?Il 30 luglio, sempre nel capoluogo emiliano, è in programma la finale italiana nello spettacolare playground dei Giardini Fava. Chi vince vola?a settembre in Egitto: sarà Il Cairo ad ospitare la finale mondiale.? La novità di quest'anno è rappresentata dalla partnership con FILA. Il popolare brand di abbigliamento sarà Official Apparel & Footwear Partner, vestendo arbitri, staff e giocatori durante le tappe italiane. Per la finale di Bologna FILA creerà dei completi da gioco che riprenderanno i colori del playground dei Giardini Fava e lancerà una versione speciale della scarpa da basket Grant Hill 2, anch'essa con i colori del campo da gioco bolognese. Le due squadre italiane (maschile e femminile), che si qualificheranno alla finale mondiale prevista a Il Cairo, avranno il privilegio di indossare questa iconica scarpa insieme ad una tuta personalizzata per l’occasione. Partner organizzativo, anche per quest'anno, è la FISB.