Al Colosseo arriva il Rally Roma Capitale 2024

Da venerdì 26 a domenica 28 luglio nella Capitale si terrà il Rally Roma Capitale. L’appuntamento fa parte del quinto round del Fia European Rally Championship, del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, valido anche perla Coppa Rally di 8a Zona.

L’evento vedrà i piloti confrontarsi su 13 prove speciali a Roma e per tutto il Lazio. Ad aprire lo shwo, la parata per le vie del Centro della Capitale e la partenza alle ore 20:00 da Colle Oppio davanti al Colosseo con la SSS1 “Colosseo ACI Roma”. Durante la giornata invece a Fumone le prove libere, qualifiche e shakedown) e poi sei prove speciali, tre da ripetersi per due volte.

Sabato 27 e domenica 28 si prosegue invece nella zona di Fiuggi e del Frusinate. “Alatri” sarà la stessa del 2023 con la famosa virtual chicane in discesa che lo scorso anno fu la prima al mondo ad essere mai impiegata in una competizione rallystica. “Santopadre-Fontana Liri” tornerà alla sua conformazione 2022 con ben 28,74 chilometri di sviluppo e il suggestivo passaggio a Santopadre. Chiuderà il giro la “Guarcino-Altipiani” di quasi 12 chilometri, con un’inedita tyre warming zone appena prima della partenza, dove i concorrenti scalderanno le gomme offrendo spettacolo agli spettatori. L’appuntamento più atteso è quello dei 32,30 km della “Rocca di Cave-Subiaco”, la prova più lunga della stagione rallystica europea ed italiana 2024. Novità la nuova Power Stage, con il ritorno della “Monastero-Jenne”, speciale che venne usata dal Rally di Roma Capitale negli anni scorsi. L’arrivo, a Fiuggi, sarà a partire dalle 17:15.

In gara al Rally di Roma Capitale anche la Coppa Rally di Zona 8 con Coefficiente 2. Il percorso sarà di 70 chilometri cronometrati, permettendo un ulteriore risparmio ai concorrenti pur garantendo l’utilizzo delle stesse speciali utilizzate da FIA ERC e CIAR. Le tappe saranno solo due, sabato 27 e domenica 28, con tre prove per ogni giornata. La CRZ affronterà il secondo giro sulle speciali, utilizzando una versione accorciata di “Santopadre-Fontana Liri” al sabato e della “Rocca di Cave-Subiaco” alla domenica. Questo percorso permetterà quindi di ambire al doppio dei punti normalmente assegnati per questo tipo di lunghezza cronometrata, senza perdere in tecnicità e fascino. L’arrivo dei piloti iscritti al CRZ sarà sempre domenica 28 a Fiuggi, sulla pedana principale, a seguito della gara valida per il Campionato Europeo ed Italiano.

L’evento è ideato dall’ex campione del mondo di rally, il romano Max Rendina e realizzato in collaborazione con l'assessorato Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda.