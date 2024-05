Il Lazio prima regione nel medagliere dei Campionati italiani giovani femminili di pugilato

Otto medaglie d’oro e quattro d’argento. Questo è il bottino raccolto dalle giovani atlete del Lazio ai campionati italiani giovanili femminili (categorie Schoolgirl, junior e youth) di pugilato che si sono tenuti a Roseto degli Abbruzzi fra il 9 e il 12 maggio.

Risultato importante per il Lazio, sotto gli occhi di Valeria Calabrese tecnico federale responsabile della nazionale di pugilato giovanile femminile, che si piazza come prima regione nel medagliere d’Italia e che rivela come il movimento dello sport, spesso stereotipato come unicamente maschile, dopo un periodo di flessione sia tornato a crescere trovando terreno fertile anche nel mondo femminile.

Queste le medaglie d’oro laziali ai campionati italiani:

Vittoria Milani oro nei 40 kg Schoolgirl allenata dal maestro Danilo Paglietta per la societá Life center;

Ginevra Muzzi (campionessa d’Europa in carica) 60 kg categoria youth, allenata dal maestro Massimo Ardu alla CONA Boxe;

Aurora Turrin 51 kg Schoolgirl della boxe Latina, allenata dal padre Mirco Turrin e dal maestro Rocco Prezioso;

Martina Vassallo, nella categoria 52 Kg youth allenata dal maestro Cristiano Vassallo alla palestra Zeus Ostia,

Ludovica Vitoni 52 Kg Junior allenata dal maestro Vincenzo Tazza alla pugilistica italiana;

Veronica Naticchi 50 kg Junior allenata dal maestro Matteo Merlino alla body mind;

Liberali Fabiola 54 kg youth allenata dal maestro Gimo Orlandi alla palestra Conca d'Oro;

Giulia Molinaro della scuderia Revolution, allenata dal maestro Lorenzo Catalano.

Queste invece le vincitrici delle medaglie d’argento: