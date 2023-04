Presentata l'80esima edizione dell'Open d'Italia antipasto della Ryder Cup

Al Salone d’Onore del Coni è stato presentato il torneo DS Automobiles 80° Open d’Italia che sarà antipasto della Ryder Cup il grande appuntamento del Marco Simone Golf & Countri Club di Guidonia Montecelio.

Open d'Italia

Il DS Automobiles 80° Open d’Italia è il primo torneo stagionale del DP World Tour in programma in Europa e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, Golf e in streaming su NOW per tutte e quattro le giornate di gara. Prima e dopo ogni round, direttamente dal ‘Marco Simone’ andrà in onda “Studio Golf” e con highlights su Rai Sport. Durante l'evento in una tenda dedicata al Villaggio Commerciale dell’Open d’Italia sarà a disposizione per foto e selfie il trofeo della Ryder Cup. L’Open d’Italia per la nona volta nella sua storia si giocherà nel Lazio dopo le tre edizioni all’Acquasanta (1950, 1973, 1980), le tre al Marco Simone (1994, 2021, 2022) e le due all’Olgiata (2002 e 2019).

Alla presentazione del torneo erano presenti: Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale; Daniela Santanchè, Ministro del Turismo; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Elena Palazzo, Assessore Regione Lazio all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità; Giovanni Malagò, Presidente del CONI; Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf; Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023. Hanno partecipato, tra gli altri: Lavinia Biagiotti, Presidente del Marco Simone Golf & Country Club; i membri CIO Franco Carraro, Mario Pescante e Manuela Di Centa; Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma; Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy.

Per Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma questi eventi qualificano Roma come capitale del golf nel mondo. "Lavoriamo con grande convinzione e ci stiamo candidando ad ospitare tutti gli eventi possibili, anche per continuare a rilanciare il nostro patrimonio impiantistico. L’Open d’Italia sarà l’antipasto della Ryder Cup e certificherà ancora una volta l’importanza del binomio sport e turismo" ha dichiarato il Primo Cittadino.

Lavinia Biagiotti Cigna, Presidente Marco Simone Golf & Country Club sottolinea l'importanza dell'impianto palcoscenico dell'Open d'Italia e della Ryder Cup parlando di una struttura all’avanguardia realizzata con tecniche innovative e sostenibili: "Il nuovo percorso è stato creato per ospitare i campioni e, al tempo stesso, per far vivere il grande golf agli amateurs con un gioco appassionante e godibile.? Un unicum, una destinazione irripetibile che si snoda intorno alla Torre millenaria del Castello Marco Simone e che da numerosi scorci offre la vista emozionante della cupola di San Pietro. “Playing the future” è il nostro motto e con il DS Automobiles 80° Open d’Italia e la Ryder Cup 2023 l’Italia del golf parte da Roma e guarda al domani puntando a diventare, anche attraverso il Marco Simone Golf & Country Club, un punto di riferimento a livello internazionale“. Su questo punto interviene anche Abodi Ministro per lo Sport e i Giovani; "A livello delle infrastrutture, nella zona del Marco Simone Golf & Country Club, i lavori proseguono e verranno rispettati i tempi. Per la prima volta le opere finiranno prima dell’evento".

Comporranno il team Europe al torneo (stessa squadra della Ryder Cup): il britannico Luke Donald, l’italiano Edoardo Molinari, il danese Thomas Bjorn e il belga Nicolas Colsaerts. Il mancino McIntyre proverà a diventare il primo giocatore a vincere consecutivamente il torneo dopo il belga Flory Van Donck e il francese Auguste Boyer, gli unici a riuscire in questa impresa (loro anche il record di successi, 4 a testa). Chance importante pure per Perez, R.Hojgaard, Olesen e Adrian Meronk. Molinari e Migliozzi guidano la spedizione azzurra e con loro ci saranno sicuramente i romani Renato Paratore e Filippo Celli e ancora: Francesco Laporta e Matteo Manassero.

Nelle 79 edizioni precedenti si contano 8 successi italiani. Il primo firmato nel 1925, anno della prima edizione, da Francesco Pasquali. Poi, nel 1948, a imporsi fu Aldo Casera prima della doppietta di Ugo Grappasonni nel 1950 e nel 1954. Di Baldovino Dassù l'exploit nel 1976, di Massimo Mannelli quello del 1980. Nel 2006, a interrompere un digiuno lungo 26 anni, ci ha pensato Francesco Molinari che, nel 2016, ha calato il bis.

I progetti di inclusione

L'Open di'Italia non sarà solo sport ma sarà una vera festa che unirà attività sportiva, divertimento e inclusione. Infatti è stato organizzato il Family Open che dalle ore 9.00 alle 19.00 vedrà i bambini, con il supporto di educatori qualificati del CONI Lazio e di tecnici federali svolgere discipline e attività ricreative, dinamiche e coinvolgenti come, tra le altre: pallacanestro, scherma, vela, tennis, tiro a segno, rugby, atletica, bocce. Per un Open coinvolgente ed entusiasmante, anche per i più piccoli che, grazie all’attrezzatura US KIDS e alle attività propedeutiche proposte, punta a far avvicinare sempre più bambini al mondo del golf. Previste inoltre orove di golf gratuite con i maestri PGAI.

Ecco nel dettaglio gli altri eventi: