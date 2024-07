Presentata la prima edizione della Mezza Maratona di Roma 2024: la corsa per le vie Centro

Domenica 20 ottobre 2024 si terrà la prima edizione della Rome Half Marathon, la mezza maratona che interesserà soltanto le vie del centro storico della Capitale.

L’evento, organizzato da RomaOstia insieme ad RCS Sports & Events con Roma Capitale e Wizz Air main sponsor, vedrà i partecipanti correre lungo un tracciato ad anello che toccherà la storia della Città Eterna: Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Via del Tritone, Via del Corso, Via del Teatro Marcello, Porta Pia, Fontana di Trevi, il Pantheon, piazza Navona, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo e il Foro Romano.

Alla competizione risultano iscritti già oltre 10mila runner, di cui il 70% stranieri. I corridori potranno sfidarsi oltre che sulla distanza dei 21,0975 km anche sulla staffetta, un nuovo format concepito dagli organizzatori. Inoltre si aggiunge anche l’evento non competitivo di 5 chilometri con la collaborazione della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, che con i propri medici sensibilizzerà i cittadini sull’importanza dello sport come elemento indispensabile per restare in buona salute e come forma di prevenzione per una longevità di successo. Per questo saranno a disposizione dei partecipanti varie visite gratuite.

“Questa manifestazione diventerà un asset fondamentale per Roma e deve ambire a diventare tra le più belle corse al mondo. Sarà una festa di sport, con atleti agonisti, appassionati e tante famiglie” - ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale durante la presentazione della Rome Half Marathon tenutasi All’Ara Pacis Augustae.

"Siamo convinti” – aggiunge l'assessore – “che genererà un grande indotto economico per la città, contribuendo a migliorare i flussi turistici. Garantirà anche una preziosa ricaduta sociale grazie alle corse non competitive e alla staffetta benefica, i cui partecipanti finanzieranno direttamente i progetti sportivi solidali delle onlus. Vivere giornate simili aumenta la consapevolezza dell’importanza dell’attività fisica come momento di condivisione e come mezzo per diffondere un corretto stile di vita”.