Le tappe romane della Discesa del Tevere

Giovedì 13 aprile presso la Sala del Carroccio in Campidoglio sono state presentate le tappe romane della 44esima edizione della Discesa Internazionale del Tevere che si svolgeranno il 30 aprile e il 1 maggio 2023.

L’evento è un appuntamento storico per la città di Roma e vedrà i partecipanti arrivare in canoa, a piedi e in bicicletta con percorsi guidati lungo il fiume dall’Umbria alla Capitale. L’iniziativa è un esempio di riqualificazione urbana attraverso la promozione sportiva. Il percorso infatti punta alla sensibilizzazione su temi quali ecologia fluviale, pratiche di rifiuti zero, raccolta rifiuti dispersi in fiume, compensazione CO2 con successive collaborazioni a progetti di riforestazione urbana, citizen science e propone azioni volte al recupero e alla riqualificazione dello spazio urbano fluviale.

Il percorso

La Discesa farà tappa sul fiume Aniene il 30 aprile con partenza dalla Riserva naturale Valle dell’Aniene con i partecipanti che scenderanno il fiume fino alla confluenza con il Tevere per poi proseguire lungo il fiume. La mattina del 1° maggio il percorso proseguirà fino a Ponte Marconi, con sosta sotto Castel Sant’Angelo per il tradizionale ristoro con fave e pecorino ed il passaggio sotto le rapide di Ponte Cestio. Nelle tappe di Roma i partecipanti utilizzeranno il Passaporto Tevere, il diario di viaggio con credenziali da far timbrare lungo tutto il percorso del fiume presso esercizi commerciali, associazioni sportive e punti di interesse avvicinando ancora di più le persone al fiume supportando le attività economiche presenti lungo il suo corso.

I commenti

Ferdinando Bonessio presidente della Commissione sport ha sottolineato come l’amministrazione capitolini miri ad “investire in questi eventi dalla straordinaria valenza turistica, sportiva, culturale e suggestiva della città”. L’Avv. Giandomenico de Francesco uno degli organizzatori della manifestazione invece sottolinea l’attenzione dell’evento verso le tematiche sociale e ambientali.

“la Discesa del Tevere a Roma è un evento di utilizzo democratico dove tutti i cittadini possono partecipare e farne parte, per questo nel futuro masterplan legato al fiume è importante prevedere accessi liberi per la cittadinanza all’acqua e affinché gli interventi non siano calati dall’alto è importante il coinvolgimento del processo partecipativo già avviato dal locale Contratto di Fiume” dichiara invece Gianni Russo, decano della manifestazione – che aggiunge – “Mi auguro che questa manifestazione possa crescere e affermarsi sempre di più perché prestare attenzione alle condizioni dei fiumi significa dare attenzione a uno dei tanti problemi che interessano la città per il suo rilancio in chiave di città verde e sostenibile.

Simoni Menichetti responsabile del Comitato UISP Roma intervenuto racconta come “le pratiche amministrative limitino gli eventi sul fiume e per questo motivo la manifestazione Vivifiume, con numerose attività sportive praticate lungo le sponde, ha grosse difficoltà ad essere realizzata annualmente; ma la UISP ha deciso di promuovere questa iniziativa che consente ai turisti, e agli stessi romani, di vivere una esperienza unica nel suo genere perché fa conoscere la città da un altro punto di vista”.