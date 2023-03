Polisportiva Borghesiana, primi risultati per il settore karate

Roma – Sono arrivati i primi risultati per il settore karate della Polisportiva Borghesiana. Qualche giorno fa, presso il palazzetto della Banca d’Italia di Frascati, si è tenuta la Coppa di Carnevale, manifestazione di kata individuale e a squadre e kumite individuale che ha coinvolto agonisti e pre-agonisti. L’iniziativa, organizzata dalle Discipline Orientali Uisp Roma, ha riscosso un grande successo di partecipazione coinvolgendo ben 332 atleti e 24 società da tutta la provincia. I partecipanti hanno avuto modo di prepararsi al meglio in vista del 2 aprile quando si disputerà il campionato regionale per le qualificazioni alle finali nazionali, sempre a Frascati. Per la Polisportiva Borghesiana hanno partecipato il pre-agonista Marco Stoian di 4 anni (che ha conquistato il secondo posto della categoria Cuccioli), ma si sono comportati in modo positivo anche il fratello maggiore Mario Stoian di 7 anni e Denise Popa di 9 che hanno ben gareggiato fermandosi ad un passo dal podio. Benissimo anche i tre agonisti Anna Cataldo (classe 2008), Patrizio Ferrara (1999) e l’esordiente Danilo Di Giambattista (2009): i primi due hanno ottenuto l’oro nel kata individuale ed il terzo l’oro nei kumite. Patrizio Ferrara ha anche bissato l’oro nel kumite. In attesa delle prossime gare, la Polisportiva Borghesiana sta per lanciare un importante appuntamento nel mese di marzo: il prossimo martedì 7 marzo alle 19, presso il centro sportivo “Maurizio Brasili” in via Lentini, si terrà la presentazione del corso gratuito di difesa personale femminile dal titolo “La paura nasce nella testa… il coraggio anche”. E’ il responsabile del settore karate della Polisportiva Borghesiana Enrico Governale a spiegare l’obiettivo del corso che si terrà tutti i martedì del mese di marzo dalle 19 alle 20. “Con questa iniziativa intendiamo fornire alle partecipanti spunti di riflessione, oltre alle tecniche appropriate, sulle condizioni che fanno sì che diventino possibili vittime di situazioni violente. La difesa è personale, spetta ad ognuno di noi comprendere quanto si è in grado. Ovviamente metteremo a disposizione delle partecipanti la nostra esperienza”.