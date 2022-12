Polisportiva Borghesiana (karate), un successo l’evento Uisp di domenica al “Pertini-Falcone”

Roma – E’ stato un grande successo l’evento Uisp che si è tenuto domenica scorsa presso l’istituto “Pertini-Falcone” di via Lentini a Roma, una delle palestre dove la Polisportiva Borghesiana porta avanti le sue numerose attività. La scena se l’è presa il neonato settore karate che da quest’anno è entrato a far parte dell’offerta multidisciplinare del club presieduto da Stefano Criscuolo. E’ il maestro e responsabile del settore Enrico Governale a parlare brevemente dell’evento di domenica: “Il trofeo è stato organizzato dal settore sttività Discipline Orientali della Uisp Roma e ha visto protagonista la specialità del kata. Hanno partecipato circa 200 allievi tesserati per 11 diverse società e sinceramente è stato un ottimo risultato, considerato il periodo natalizio e i vari malanni di stagione che stanno condizionando l’attività sportiva di molti ragazzi”. Di fatto è stato il primo vero evento del nuovo settore karate della Polisportiva Borghesiana: “Abbiamo cominciato i corsi nei primi giorni di ottobre: sono dedicati a tutte le persone dai 6 anni (ma anche più piccole) in su e gli allenamenti si tengono tutti i martedì e i giovedì dalle 18 alle 19 per i principianti, dalle 18,30 alle 20,30 i più esperti nella palestra di via Giarre dell’istituto comprensivo “Marco Polo”. Siamo molto contenti del rapporto che si è instaurato con la Polisportiva Borghesiana: il presidente Criscuolo, con cui avevo collaborato per altri eventi nella circoscrizione, è una persona squisita e questo è un aspetto raro. Avevo già un gruppetto che allenavo a Tor Vergata fino alla scorsa stagione, ma quest’anno per una serie di motivazioni ci siamo spostati e finora la risposta della borgata è sicuramente positiva. Sono mosso da una grande passione e spero di poter implementare nel tempo il numero di ragazzi e adulti coinvolti nel corso”. Governale guarda già agli appuntamenti del 2023: “Il prossimo evento sarà a febbraio per un trofeo di Carnevale, successivamente faremo il campionato regionale e poi a fine maggio la Uisp nazionale mi ha incaricato di seguire l’organizzazione del campionato nazionale”.