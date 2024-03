Polisportiva Borghesiana (ginnastica ritmica), raffica di podi nell’ultima prova del campionato Kostina

Roma – Una raffica di podi per il settore ginnastica ritmica della Polisportiva Borghesiana. Sabato scorso, presso il palazzo dello sport di Guidonia, si è tenuta la seconda e ultima prova del campionato Kostina (organizzato dall’ente promozionale Uisp) e le atlete della società capitolina hanno risposto molto bene come conferma Francesca Vichi che assieme a Claudia Compagno gestisce il settore a livello tecnico. “All’evento dello scorso week-end hanno partecipato una decina di atlete con la sola Valentina Frezza che ha dovuto rinunciare perché si è sottoposta a un piccolo intervento. In generale posso dire che gli ottimi risultati ci fanno pensare che siamo sulla strada giusta”. Tra i risultati più rilevanti c’è il secondo posto di Alice Di Trapano al corpo libero e il terzo alla fune nella categoria delle Allieve prima fascia. A salire, tra le Allieve seconda fascia, c’è il secondo posto di Giorgia Litta alla fune e il doppio podio di Cristina Cherubini (seconda al corpo libero e terza al cerchio). Tra le Junior Emily Blonksteiner ha ottenuto il terzo posto alla palla, Sofia De Cesaris ha vinto al corpo libero così come Martina Tullio al cerchio, mentre Eleonora Cerioni ha rimediato un comunque positivo quinto posto al corpo libero. Tra le Senior, infine, primo posto sia per Alice Ruggeri alle clavette che per Ilaria Belia al nastro, poi le due ragazze assieme alla loro compagna Marika Raule hanno ottenuto anche il primo posto nella gara di squadra, specialità palla. “Il fatto che abbiamo ottenuto ottimi risultati con tanti attrezzi significa che abbiamo impostato bene il lavoro sulle nostre atlete sin da piccole. Tante società fanno usare un solo attrezzo alle ragazze e le “limitano” nelle loro capacità espressive”. Le agoniste del settore ginnastica ritmica della Polisportiva Borghesiana torneranno in gara a maggio nella seconda prova del campionato individuale Silver Lb1, organizzato dalla Federazione. Subito dopo Pasqua (il 6 e 7 aprile) le protagoniste saranno le preagoniste che disputeranno il campionato Petrova (organizzato dalla Uisp) a Guidonia: a rappresentare la società capitolina ci saranno Cecilia Giovanbattista, Eleonora Giannitelli, Sofia Elena Lauria, Aurora De Angelis, Micol Soru, Asia Holl e Martina Sinisi.