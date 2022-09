Polisportiva Borghesiana (ginn. ritmica), Vichi: “Gruppo che cresce"

Roma – Dopo il primo anno “zero”, il settore della ginnastica ritmica della Polisportiva Borghesiana è ripartito decisamente di slancio. A dirigere le attività ci sono sempre Francesca Vichi e Claudia Compagno che dal 13 settembre hanno riaccolto le loro ragazze piccole e grandi. “Fino a fine mese c’è la possibilità di fare una prova gratuita per chi si vuole avvicinare al nostro sport – sottolinea la Vichi – Ma sono già andate le richieste arrivate e le possibili nuove atlete: siamo molto contente di questo, è il segno che evidentemente è stato fatto un buon lavoro”. L’allenatrice fa il punto sui giorni di allenamento dei vari sottogruppi: “Il corso base accoglie le bambine dai 5 anni in su che sono ai primi passi nel nostro sport. Queste ragazzine si allenano il martedì dalle ore 17 alle 18 e il giovedì 18,30 alle 19,30. Poi ci sono le agoniste che si allenano due ore sia il martedì (18,30-20,30) che il giovedì (19-21) e anche il sabato (dalle 9 alle 11) e infine le pre-agoniste che sono in palestra il martedì dalle 18 alle 20, il giovedì dalle 19 alle 20,30 e infine due volte al mese di sabato assieme alle agoniste”. Il gruppo delle pre-agoniste ed agoniste, che al momento ha confermato a grandi linee i numeri della passata stagione, potrà “ingrossarsi” a stagione in corso a seconda della crescita e dei miglioramenti delle atlete più piccole. “Adesso stiamo portando avanti un lavoro di ripresa dopo la pausa agostana e stiamo concentrandoci molto sui programmi tecnici – spiega la Vichi – L’obiettivo finale è sempre quello della crescita di tutte le ragazze, poi ovviamente per chi fa gare c’è sempre la voglia di riuscire ad ottenere un bel piazzamento così come capitato l’anno scorso”. Nell’agenda del settore ginnastica ritmica della Polisportiva Borghesiana c’è già cerchiata la data dicembrina del saggio di fine anno (che coinvolgerà tutte, ma in primis le bimbe del corso base) che di fatto sarà il primo appuntamento stagionale, poi da gennaio via alle gare. “Anche in questa stagione parteciperemo a eventi organizzati dall’ente promozionale Uisp e poi alle prove federali ovvero il campionato individuale Silver LA1 per le pre-agoniste e al campionato individuale Silver LB per le agoniste” conclude la Vichi.