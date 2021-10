Polisportiva Borghesiana: via al corso di base e agonistico di ginnastica ritmica

Roma – Tra i progetti del neo presidente della Polisportiva Borghesiana Stefano Criscuolo c’era quello di “aprire” la società a nuove discipline oltre a quelle “storiche” di calcio e pallavolo. In questo senso, è stato una sorta di “laboratorio” il centro estivo sportivo e culturale organizzato in estate da Cinzia Colucci e Gioisiana Maccaroni: proprio in occasione di questo periodo è stato sperimentato con successo il corso di ginnastica ritmica, portato avanti dalle allenatrici Francesca Vichi e Claudia Compagno che dallo scorso metà settembre hanno cominciato gli allenamenti con le agoniste (circa una decina) e che dalla fine della passata settimana hanno aperto anche il corso di base (che al momento conta su una dozzina di bambine, ma che è destinato a crescere rapidamente).

Una novità assoluta per l’offerta sportiva della Polisportiva Borghesiana che mai aveva incluso questa disciplina tra quelle proposte nel centro sportivo di via Lentini. “Quando si è presentata questa opportunità – racconta la Vichi – siamo state felicissime di coglierla. Abbiamo conosciuto in estate l’ambiente della Polisportiva Borghesiana e ne siamo rimaste favorevolmente colpite. Inoltre qui abbiamo una struttura come il pallone (dove fa attività anche il volley, ndr) che è assolutamente adatto alla ginnastica ritmica sia per le altezze che per gli ampi spazi, poi disponiamo anche della pedana e dunque si può davvero fare un buon lavoro per le ragazze che verranno a trovarci”.

I corsi per agoniste si tengono tutti i martedì e giovedì dalle 18,30 alle 20,30 e il sabato dalle 9 alle 11, mentre al momento il corso di base ha gli allenamenti il martedì e il giovedì tra le 18,30 e le 19,30. Per tutte le informazioni e le richieste di iscrizioni ci si può rivolgere ai numeri di telefono 3348507763 oppure 3467395785. “Il rapporto tra me e Claudia? Ci conosciamo da quando eravamo molto piccole – dice la Vichi – Negli ultimi anni abbiamo pure spesso collaborato con le stesse società e quindi c’è una sintonia forte tra di noi”.