Sei Nazioni: oltre 60mila presenze al Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo

Nella giornata di ieri, sabato 3 febbraio, al termine di Italia-Inghilterra all’Olimpico (vittoria inglese 27 a 24, ndr), sfida valida per il torneo Sei Nazioni si è tenuto al Parco del Foro Italico il classico Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo.

Il secondo appuntamento, frutto della collaborazione fra la Federazione Italiana Rugby e l’azienda, ha registrato ben 60.000 visitatori che hanno visto alternarsi sul parco momenti musicali e dirette radio offerte da RDS. Picco dell’intrattenimento l’esibizione di Elliot Williams e Russell Leetch, rispettivamente il chitarrista e il bassista del gruppo britannico degli Editors, che hanno saputo radunare i tifosi e animare il village a ritmo di dj-set.

Il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village animato dai tifosi si è confermato lo spazio a cielo aperto per prolungare l’esperienza sportiva con un pre e post partita, da condividere in compagnia di amici, assieme alla birra italiana più venduta all’estero. La chicca dell’edizione 2024 è stata l’apertura in esclusiva dell’iconica The House of Peroni Nastro Azzurro, luogo simbolo dell’ospitalità italiana nel mondo, in cui poter vivere un’esperienza di gusto e di eccellenza che caratterizza il marchio. Tra gli ospiti vip una rappresentanza della Squadra Nazionale, i Centurioni FIR Leonardo Ghiraldini e Mauro Bergamasco e gli atleti Legend di Sport&Salute quali Massimiliano Rosolino, Alessia Filippi, Luigi Mastrangelo e Stefano Pantano.

Viviana Manera, Marketing Director Birra Peroni ha dichiarato: “Vivi ogni momento è la filosofia che racchiude l’essenza di ogni bottiglia di Peroni Nastro Azzurro e nasce per celebrare la capacità di noi italiani di vivere a pieno la vita in ogni istante. Siamo lieti di poter registrare per la prima giornata sportiva un aumento dei visitatori del Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village, e poter quindi unire, intrattenere e creare emozioni indelebili per tutti gli appassionati di questo magnifico sport”.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 9 marzo per Italia-Scozia.