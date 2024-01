Pasquale Selvarolo e Sofiia Yaremchuk vincitori della We Run Rome 2023

Sofiia Yaremchuk, atleta dell'esercito e Pasquale Selvarolo, atleta pugliese delle Fiamme Azzurre hanno vinto la dodicesima edizione dell'Atleticom We Run Rome 2023 la corsa di 10 km per le strade della Capitale.

Selvarolo ha vinto la corsa chiudendo col tempo di 29:11 precedente il tre volte campione Daniele Meucci, atleta dell’Esercito, che ha chiuso la gara in 29:15; terzo gradino del podio per Daniele D’Onofrio, delle Fiamme Oro Padova, che ha fermato il cronometro sui 29:46. "Sono venuto qui per divertirmi e per mettermi alla prova dopo i primi 10 giorni di allenamento e devo dire che nonostante le difficoltà del percorso è andata molto bene" - ha dichiarato Selvarolo - "E poi con questo pubblico è stata un’esperienza unica, mi venivano quasi le lacrime agli occhi mentre correvo sospinto dall’entusiasmo della gente. Per me è stata la prima volta a Roma ma se l’atmosfera è questa potrei diventare un habitué della We Run Rome. Ho già corso lo standard di partecipazione della mezza maratona e visto che gli Europei si disputeranno qui a Roma spero tanto di entrare in squadra e portare in alto i colori azzurri".

Nella gara femminile Yaremchuk ha tagliato il traguardo con il tempo di 33:39: «È stato un piacere enorme chiudere l'anno qui a Roma con un altro grande successo. Dietro ogni gara c’è tanto, tanto lavoro, poi la magica atmosfera che si respira a Roma ci ripaga di tanto impegno. E adesso voglio concentrarmi sulla mezza Maratona dei Campionati Europei che si correrà sempre qui a Roma. Farò di tutto per ottenere un grande risultato". Dietro all'atleta dell'Esercito hanno completato il podio Sara Carnicelli, dell’atletica Vaticana A.S.D con il tempo di 35:56 e Giulia Giorgi, dell'Arcs Cus Perugia, con il tempo di 36:55.

Hanno gareggiato anche gli arbitri dell’AIA che hanno partecipato alla RefereeRUN, gara dedicata a Stefano Mattera, l’ex Presidente della Sezione di Roma 1, prematuramente scomparso. Fra gli arbitri a correre c'erano Daniele Doveri, Valerio Marini, Var pro in Italia e dal 1 gennaio VMO (Video Match Official) della FIFA, Federico La Penna, Paolo Valeri, Carlo Pacifici, presidente nazionale AIA, e Alessandro Paone, responsabile della commissione Studio-Eventi dell’AIA.

Camillo Franchi Scarselli, presidente dell’ASD Atleticom al termine dell'evento che ha visto la partecipazione di 8mila atleti, fra cui le attrici Liliana Fiorelli ( protagonista della serie Sky “Non ci resta che il crimine”, ma anche di film quali “Siccità” e “Fortunata”) e Federica Pagliaroli (vista nella serie Rai “Che Dio ci aiuti”) ha così commentato la manifestazione: "Siamo entusiasti della riuscita di questa XII edizione della nostra gara . Ieri siamo stati costretti a rimandare indietro tantissimi potenziali partecipanti e nel dispiacere per non poter accontentare tutti abbiamo avuto la conferma che il periodo buio degli scorsi anni è forse definitivamente alle spalle. Un lunghissimo fiume rosso di 8000 atleti festanti ha colorato il centro di Roma portando entusiasmo e contagiando i numerosi spettatori presenti ai lati delle strade a costellare un percorso magico. Voglio personalmente ringraziare la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sport, per il sostegno ricevuto, ma il nostro lavoro ricomincia subito: l'Atleticom We Run Rome, infatti, ci proietterà nell’anno dei Campionati Europei di Atletica Leggera e in collaborazione con la Fondazione Euro Roma 2024 inizieremo subito a lavorare per Il Miglio di Roma, in programma qualche settimana prima degli Europei. di atletica leggera che si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024".