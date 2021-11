Verona-SIS Roma: una partita che vale il primo posto

Sabato 6 novembre la SIS Roma affronterà in trasferta la Vetrocar CSS Verona nella terza giornata del Campionato di pallanuoto femminile di serie A1. La sfida vedrà affrontarsi due delle tre squadre che comandano la classifica del campionato. Infatti le romane, dopo aver battuto le campionesse dell’Ekipe Orizzonte, condividono la vetta della classifica insieme al Verona che arriva dalla vittoria a Milano e al Padova.

Le parole del coach Capanna

Il coach Marco Capanna ha fotograto così la compagine veneta: "Sono una squadra rinnovata e rinforzata, è partita forte evidenziando grande autorità ed esperienza".

Sul momento della SIS Roma invece parla di “un grande lavoro per migliorare il nostro standard di rendimento e puntiamo, come sempre, ad esprimerci al meglio. Stiamo lavorando per costruire la nostra identità e dimostrare il nostro valore. Sarà determinante farci trovare pronti ai play off La nostra filosofia è andare avanti partita per partita, cercare sempre di fare il nostro gioco e provare a vincere, il tempo per tirare le somme sarà più avanti”. Per mister Capanna sulla sfida regnerà l’equilibrio sino alla fine.

La settimana della SIS Roma

In settimana la SIS Roma ha sostenuto un allenamento collegiale di tre giorni con il team greco Vouliagmeni, squadra di alto profilo europeo: “E’ stato un collegiale che ha consentito di misurarci con una grande squadra – spiega il coach - e soprattutto, di lavorare per migliorare la gestione delle difficoltà che si incontrano durante una partita. Forse abbiamo un po’ di fatica supplementare nelle gambe ma lo stage ci ha consentito di allenarci e prepararci in maniera proficua in vista del girone di Coppa LEN (seconda competizione pallanuotistica europea femminile per club in programma tra due settimane al Centro Federale di Ostia, -ndr)”.

(Foto di Claudio Bosco)