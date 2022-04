La SIS Roma vince a Trieste

La SIS Roma torna a vincere nel campionato di serie A1 di pallanuoto femminile. La formazione capitolina passa per 20 a 10 contro Trieste in una partita in cui il risultato non è mai stato realmente in discussione, nonostante qualche passaggio a vuoto delle romane. La SIS adesso si prepara agli ultimi due impegni della regular season.

La partita

La SIS chiude in vantaggio per 6 a 3 il primo tempo. Nella seconda parte di partita la SIS gestisce il vantaggio accumulato (3-4, 4-7). Il Trieste prova a rendere dura la vita alle capitoline, ma la formazione di Capanna nell'ultimo tempo chiude i conti un rotondo 3 a 0. Giustini e Tabani le mattatrici dell'incontro con rispettivamente 4 e 5 reti.

Le parole di Capanna

Il coach Marco Capanna esordisce così nel pos partita: “Dalla trasferta in Sicilia a questa di Trieste sono passate solo 48 ore, sono state ore intense e stressanti, dopo due trasferte lunghe ci prendiamo 3 punti importanti per continuare di cercare la migliore classifica e chiudere in bellezza la regular season. A Pasqua, com’è noto, dopo la sosta, le nostre nazionali sono attese da un lungo collegiale per la World League, ci rivedremo a maggio per le fasi finali del campionato. Saranno play off dove arriveremo ‘quadrati….. con gli spigoli’, dove non sono ammessi errori o distrazioni, questa squadra può dare ancora molto, sono sicuro che fino alla fine saremo in grado di batterci per la vittoria. Adesso ci rimane lunedì e martedì di lavoro in acqua per poi giocare mercoledì e giovedì con Verona e Como . Questa l’analisi del coach Marco Capanna sula partita contro Trieste: “Oggi, davanti ad un buon Trieste - afferma Capanna – abbiamo realizzato venti goal ma ne abbiamo incassati dieci. Analizzando: una rete in doppia inferiorità, uno su rigore, 4 in inferiorità numerica e 5 in parità ed a conclusione di buone azioni di gioco delle padrone di casa. E sono soprattutto queste cinque marcature subite in parità numerica che mi danno fastidio e che mi dicono che c’è ancora bisogno di lavorare sulla fase difensiva, alcune marcature erano evitabilissime. In attacco abbiamo giocato bene, ma abbiamo sprecato anche molto, una serie di errori che non dovremo più ripetere, in generale, però, la squadra ha reagito bene e tenuto un alto ritmo di gioco”.

Il calendario

La SIS Roma (terza) nelle ultime due partite della regular season affronteranno il Verona quarto in classifica ed il Como. L ’appuntamento per entrambi i match sarà alla piscina del polo natatorio Freccia Rossa di Ostia (via delle Quinqueremi) alle 14 rispettivamente il 6 e il 7 aprile.