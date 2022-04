Pallanuoto femminile A1: la SIS Roma perde di misura contro il Catania

La SIS Roma esce sconfitta per 9 a 8 dal match-clou di Catania con le campionesse d’Italia in carica dell’Ekipe Orizzonte al termine di una partita molto bella e con tante emozioni da una parte e dall’altra. Sabato 2 aprile la Ia SIS Roma tornerà in acqua a Trieste alle ore 14.15 per la penultima partita della regular season.

La partita

Il primo tempo è rimasto saldamente in mano alle siciliane che ribaltano il risultato e chiudono sul 3-2. Nella seconda frazione di gioco la SIS Roma chiude avanti di uno (5-4). Nel terzo tempo matura la vittoria delle padrone di casa con un rotondo e netto 4-0, dove Avegno ha spedito sulla traversa un calcio di rigore. Nell'ultimo tempo le romane non mollano e rientrano in corsa con un meritato 3-1, ma la sirena ferma l’ultimo assalto.

Le parole di coach Capanna

Il coach della SIS Roma fa i complimenti alla formazione siciliana nel post gara, anche se ha qualcosa da rimproverare alle sue ragazze. Ecco le sue parole: “L’Orizzonte Catania ha vinto con merito, ma dalla mia squadra mi aspettavo molto di più, troppe pause, troppi errori, troppa superficialità in momenti delicati del match, sono cose che alla fine paghi. Abbiamo sprecato troppo. Questa squadra ha già dimostrato in altre occasioni di essere matura e deve avere una maggiore continuità di rendimento in acqua. In questa partita ci siamo trovati in vantaggio due volte e non era impossibile da gestire. Bisogna avere più controllo del gioco, non smarrirsi e disunirsi. In ogni partita si commettono degli errori, ma bisogna avere la forza e la tranquillità di superare il momento negativo e riprendere in mano le redini del gioco. Ora abbiamo ancora dieci giorni per raggiungere quella continuità di rendimento che vado predicando dall’inizio del campionato, poi ci sarà la sosta per la World League e si riparte a fine aprile per le finali”.

La SIS Roma che ha giocato a sprazzi, una squadra a tratti di altissimo livello, capace di imporre il proprio gioco e segnare tanti goal, ma l’altra faccia della medaglia, è una squadra poco incisiva, superficiale ed in ritardo sulle marcature. “Tra il secondo ed il terzo tempo – ricorda Capanna – abbiamo subito un 5-0 che ha ribaltato l’esito del match, eppure le ragazze hanno avuto la forza di raddrizzare la partita e portarsi a meno uno… Non sono soddisfatto e dobbiamo lavorare parecchio ma ci sono le premesse per fare bene, sono fiducioso”.