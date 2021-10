Pallanuoto femminile, la Sis Roma ospita le campionesse d'Italia dell'Orizzonte Catania

Seconda giornata di campionato, Serie A1 femminile, ed è già tempo di big match per la SIS Roma. La squadra capitolina infatti ospiterà sabato 30 ottobre alle ore 18:00 presso la piscina del Centro Federale, in Via della Quinqueremi ad Ostia, le campionesse d'Italia in carica dell'Orizzonte Catania.

SIS Roma-Orizzonte Catania, sfida clou

Non si può parlare di match decisiivo alla seconda giornata di campionato, ma sicuramente quella di Ostia sarà una sfida importante per il proseguo del campionato. La formazione capitolina è reduce dalla vittoria in trasferta, a Firenze, all'esordio in campionato contro la Florentia. Vittoria al debutto anche per le siciliane contro la neo-promossa Milano. Il match vedrà in piscina sfidarsi un gran numero di giocatrici che fanno parte della rosa della Nazionale. Sono ben 7 le giocatrici della SIS nel girone della Nazionale italiana, cinque quelle del Catania.

(foto di Simone Melloni)

Le parole di mister Marco Capanna

A guidare la SIS Roma a bordo piscina, ci sarà mister Marco Capanna. Per il coach del club romano contro il Catania sarà un momento per cercare conferme dopo il gioco visto fino a questo momento e oliare i meccanismi. "Mi aspetto di vedere qualcosa in più rispetto a quanto espresso dalla squadra a Firenze . Sarà una partita difficile e stimolante la squadra sta crescendo ed è importante continuare a giocare per trovare i giusti meccanismi, siamo convinti di poter fare molto in questo campionato, ma abbiamo bisogno di conferme e queste, mi auguro, arrivino già dalla sfida con il Catania”.

Sul campionato Capanna aggiunge: "Andiamo avanti partita dopo partita, senza fare previsioni, il campionato è lungo e poi ci saranno le finali, appuntamento al quale non possiamo mancare e per le quali dovremo farci trovare pronti. L’Ekipe Orizzonte è una squadra che ha esperienza e mentalità con meccanismi mandati a memoria da anni. Incute rispetto ma non temiamo il confronto, quest’anno abbiamo cercato di attrezzarci meglio e siamo convinti di aver fatto bene”.

SIS Roma-Orizzonte Catania, dove vedere la partita

La sfida fra SIS Roma e Orizzonte Catania sarà trasmessa su Waterpolo Channel. Per assistere invece alla partita dal vivo bisognerà prenotarsi via email all'indirizzo: richiesteaccessotribunesisroma@gmail.com. Per entrare alla piscina sarà obbligatorio avere il Green Pass.