Pallanuoto femminile, la SIS Roma riparte da Milano

La SIS Roma torna in campionato dopo quasi due mesi di stop, causa pandemia, della serie A1 di pallanuoto. Infatti si doveva ripartire i primi di febbraio, ma con gli organici dei team falcidiati dalla pandemia solo alcune partite del campionato sono state disputate e per la SIS il rientro in acqua è stato posticipato a sabato 26 febbraio dove sarà in scena a Milano per la prima partita del girone di ritorno.

Il campionato

La SIS ha chiuso il girone d’andata in testa alla classifica, avendo pareggiato una sola partita la trasferta di Verona e di seguito ha battuto a Roma, sia l’Orizzonte Catania e sia il Plebiscito Padova. Dopo la partita contro Milano le romane torneranno in acqua martedì 1 marzo al Polo Natatorio di Ostia per recuperare la partita con la Rari Nantes Florentia e poi sabato 5 marzo in trasferta ad Ancona.

Le parole di mister Capanna

Il coach della SIS Marco Capanna è pronto a riprendere la corsa: “Abbiamo trascorso due mesi difficili, tra infortuni e pandemia ed adesso, dobbiamo quasi riniziare daccapo, ma sono fiducioso. La squadra ha solo bisogno di giocare assieme per mettere a punto i giusti meccanismi, siamo primi in classifica e vogliamo restarci sino alla fine”. Coach Capanna però è sincero nell’ammettere di non aspettarsi fin da subito una grande qualità di gioco ma è sicuro che la sua squadra scenderà in acqua col piglio giusto.

La Coppa Italia

La SIS Roma è già qualificata alla semifinale di Coppa Italia, obiettivo del club capitolino come conferma il coach Capanna: “La Coppa Italia è uno degli obiettivi di stagione sono convinto che faremo bene”. La SIS affronterà la vincente della sfida tra Verona e Bogliasco, in caso di passaggio del turno in finale le ragazze di mister Capanna incontrerà la vincitrice tra Padova e Orizzonte Catania. “Di fatto, si tratta delle squadre migliori della pallanuoto italiana, non faccio pronostici, ma sono sicuro che le ragazze daranno tutto per centrare l’obiettivo” dice coach Capanna.