Pallanuoto femminile: la SIS roma batte il Florentia

Un'ottima SIS Roma vince col risultato di 12 a 6, contro il Florentia nel recupero della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto.

La partita

Al Centro Federale di Ostia, casa della SIS la formazione romana ha messo in mostra un Avegno in grande spolvero autrice di un poker. Dietro di lei, molto bene anche la Tabani con una tripletta, Cocchiere ha confermato il suo buon momento con una doppietta, chiudono il tabellino delle marcatrici: Di Claudio, La Roche e Galardi con un rete. Il Florentia ha ceduto sotto i colpi delle romane in soli 12’ quando il parziale è andato sul 6 a 0 per le capitoline, poi si è ripresa e complice un calo di concentrazione della SIS è riuscita a non essere travolta ed a chiudere con un’onorevole sconfitta. Il portiere della SIS, Brandimarte ha neutralizzato nel secondo tempo un rigore. Questi i parziali: 3-0 primo tempo, 3-2 secondo tempo, 4-3 terzo tempo, 2-1 quarto tempo.

Le parole del coach

Il coach Marco Capanna è soddisfatto a metà. Il risultato premia la grande caratura tecnica delle romane ma ancora c’è molto da fare e da: “Contro un Firenze organizzato e compatto abbiamo giocato la nostra seconda partita del girone di ritorno della “regular season” creando un buon volume di gioco, provando diverse soluzioni dimostrando, però, poca incisività e cinismo, soprattutto in fase realizzativa. I soliti errori di troppo...anche nella lettura della partita, considerando però i tanti imprevisti dell’ultimo periodo e gli infortuni di alcuni elementi chiave per il nostro gioco, va da sé che dobbiamo ritrovare la brillantezza fisica e quel senso del gioco che rappresenta la nostra forza e per questo serve solo giocare assieme. In difesa, ad esempio, abbiamo ampi margini di miglioramento" - continua Capanna - "Questa partita, ha saputo darci interessanti spunti dove poter lavorare. Per un atleta, sapere come si è sbagliato o dove ha commesso un errore, dando motivazione al lavoro quotidiano che svolgiamo in piscina, è la medicina giusta per migliorare la propria performance. Sabato prossimo ad Ancona cercheremo di dare, come sempre, la migliore versione della SIS per continuare il nostro ruolino di marcia”.

Il calendario

Il campionato entra nel vivo: dopo la trasferta ad Ancona (sabato 5 marzo ore 17) la SIS è attesa dal big match, in trasferta contro il Padova in programma sabato 12 marzo, a seguire le romane saranno impegnate nelle finali di Coppa Italia.