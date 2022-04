La SIS Roma chiude travolgendo il Como. Ora ci sono i play-off scudetto

La SIS Roma conclude la regular season del campionato di pallanuoto femminile di serie A1 travolgendo per 25 a 2 il Como. Tra meno le romane saranno impegnate nei playoff con Orizzonte Catania e Plebiscito Padova possibili protagoniste ed il Vetrocar Verona sorpresa di queste finali che porteranno allo scudetto 2022.

La partita

La partita è durata sei minuti, nei quali il Como ha provato ad opporsi alle romane che poi hanno dilagato. Cocchiere ha sbloccato il match e nel finale di primo tempo la formazione capitoline si è portata sul tre a zero. La sfida si chiude definitivamente nel secono tempo con un travolgente 7 a 1 per le romane. La SIS come un un fiume in piena mai si abbatte sulle lombarde con gli altri due parziali 6 a 1 e 9 a 0. Brillante la prestazione di Avegno autrice di sei gol, poker invece per Ranalli.

I numeri della stagione della SIS Roma

Stagione positiva per la SIS Roma. Nella regular season in 18 partite, le romane hanno messo a segno 282 reti e confermando un bel gioco offensivo. L'annata della formazione di Capanna è stata impreziosita dalla vittoria della Coppa Italia con tanto di tributo al Campidoglio. A livello individuale grande stagione di Silvia Avegno autrice di ben 60 gol e miglior realizzatrice della serie A1 di pallanuoto femminile. Ottima anche Chiara Tabani (39 reti), Chiara Ranalli (38) rispettivamente al quinto e sesto posto della classifica marcatori.

Le parole di Capanna

Marco Capanna nel post partita si mostra orgoglioso della sua squadra: "Abbiamo scelto di giocare sempre per vincere. Inevitabilmente si rischia di più in fase difensiva, se poi, com’è accaduto, si sbaglia qualcosa…..allora può accadere di tutto. Questo è un rischio che abbiamo voluto correre e che sinora ha pagato. Contro il Como abbiamo giocato una buona partita, iniziata con autorità, anche se abbiamo sbagliato un po’ troppo all’inizio. Abbiamo preso solo due gol su rigore e con l’andare del tempo abbiamo migliorato la fase difensiva Era la maniera migliore per concludere la stagione. Ora dobbiamo guardare ai play off che inizieranno a fine mese, dopo la parentesi della nazionale. Dobbiamo aspettare di capire se saremo secondi o terzi dopo lo scontro tra Padova e Catania. Intanto, lavoreremo per farci trovare pronti per fare un grandissimo play-off”.