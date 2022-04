La SIS Roma batte il Verona

Nel recupero della terza giornata del girone di ritorno della regular season del campionato di serie A1 femminile, la SIS Roma si è imposta in casa per 14 a 10 sul Vetrocar Verona. Adesso appuntamento sempre ad Ostia per la sfida al Como.

La partita

La SIS Roma ha tenuto in controllo la partita sin dalle prime battute e ha impiegato appena 1’44” secondi per indirizzare la partita grazie a due splendide esecuzioni di Chiara Tabani. Le venete subito il doppio colpo, invece di andare ko si sono ricompattate e dopo una splendida parata della Eichelberger, nel prosieguo dell’azione accorciavano le distanze con Keimpf. Al termine del secondo tempo le capitoline erano avanti 8 a 4, negli ultimi due tempi fra le due squadre ha regnato l'equilibrio con il doppio parziale di 3 a 3 che ha permesso alla SIS di portare a casa la vittoria senza troppi patemi.

Le parole di Capanna

Coach Capanna si ritiene soddisfatto della vittoria: Mi è piaciuto molto l’atteggiamento, la produzione e la ricerca dell’intensità del gioco, nonostante il lavoro pesante di questi ultimi due giorni in acqua potesse inficiare il rendimento generale. A volte, si può perdere equilibrio e lucidità per questo motivo, resta da ottimizzare i vantaggi procurati dall’uomo in più e, nello stesso tempo, migliorare la fase difensiva con coperture adeguate, abbiamo fatto cose bellissime ma si sono visti anche errori di attenzione e misura in difesa. Ora pensiamo alla partita con il Como per poi rivederci, tutti assieme, direttamente il prossimo 26 aprile con la squadra al completo, in pieno play off portandoci dietro tutte le convinzioni necessarie a ben figurare nella parte magica e più difficile della stagione”.