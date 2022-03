Pallanuoto Femminile: la SIS Roma vince ad Ancona

La SIS Roma vince ancora e consolida il primato nella regular season del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile. La formazione capitolina in trasferta ha battuto col risultato di 19 a 4.

La partita

La SIS domina i primi due tempi della partita chiudendoli col parziale di 1-4 e 2-6. Nel terzo tempo la squadra marchigiana ha uno scatto d'orgoglio e chiude col parziale di 1-1. Nell'ultimo tempo le romane riprendono in mano il match travolgendo le avversarie con un netto 0-8. Finale SIS 19, Ancona 4.

Protagonista assoluta della gara è stata Silvia Avegno autrice di sette reti. Quello che colpisce dell’Avegno è la puntualità di realizzazione, avendo segnato due gol per tempo e solo uno nel terzo chiuso in parità. Con l’Avegno anche Cocchiere (4 marcature) si conferma protagonista, il capitano Picozzi e Giustini hanno messo a segno una doppietta a testa.

Il commento del coach

Il coach della SIS Roma Marco Capanna fa i complimenti alle avversarie: “Il risultato non deve trarre in inganno, l’Ancona è molto migliorata rispetto alla squadra che avevamo visto all’andata e ci ha impegnato severamente in alcuni momenti della partita. Un buon test per prepararci ai prossimi big match che ci aspettano a Padova con il Plebiscito e per le finali di Coppa Italia. La squadra ha ritrovato il suo gioco, in questi giorni che abbiamo ripreso il campionato abbiamo avuto l’occasione di mettere a punto gli automatismi e provare anche nuove soluzioni. La nostra è una squadra che vuole giocare come sa, sempre ed in ogni dove e vuole vincere senza compromessi”. Marco Capanna è soddisfatto ma trova qualche punto debole: “Dobbiamo imparare a controllare la partita nelle difficoltà. Non dobbiamo innervosirci per qualche errore di troppo ma assimilare i tempi giusti per orientare la partita, con calma, aspettando anche gli errori degli avversari. Si diventa grandi squadre acquisendo soprattutto la mentalità giusta ed imparando a controllare la partita, accelerando i ritmi quando necessario e mantenendo il controllo del gioco quando siamo sotto pressione”.

I prossimi impegni

Lunedì 7 marzo si aprirà una settimana di grande impegno per le romane che devono preparare la trasferta a Padova. Il Plebiscito Padova si è qualificata per le finali di Coppa Len (la Coppa dei Campioni della pallanuoto), un’avversaria da temere e che già a Roma, nel match del girone d’andata si è fatta valere.

La settimana successiva dal 18 al 20 marzo al Centro Federale Fin di Ostia andranno in scena le finali di Coppa Italia, uno degli obiettivi della SIS Roma che giocherà il 19 marzo in semifinale con la vincente del primo quarto di finale (C.S.S. Verona – Bogliasco 1951). La seconda semifinale si giocherà tra Ekipe Orizzonte Catania e la vincente del secondo quarto (Plebiscito Padova – R.N. Florentia).