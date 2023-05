Al Padelife la finale di Roma e Provincia della Coppa dei Club Padel

Sabato 28 maggio a Roma si disputerà al circolo Padellife (via Silicella) la finale della fase di Roma e Provincia dell’ottava edizione della Coppa dei Club Padel, il campionato nazionale amatoriale di padel organizzato da MSP Italia.

A contendersi il titolo ci saranno la Padel Colli Portuensi White e l’Eschilo Armonia. I primi hanno già vinto il campionato nel 2020 e questa sarà la loro seconda finale (raggiunta dopo aver superato il Forte Padel Gang), per i secondi si tratta del punto più alto raggiunto nel torneo e sono giunti alla finale dopo aver eliminato il Fight Padel Club circolo dell’ex campione d’Italia della Roma, Candela. Avendo raggiunto la finalissima le due squadre accedono di diritto alla finale nazionale in programma al Ternana Padel il prossimo 7-9 luglio. A loro si aggiungerà il Mas Padel campione nazionale in carica. Oltre alla finalissima del tabellone principale, sabato 28 maggio al Padellife si disputeranno le finali del tabellone High (Green House vs Blu Padel Academy) e Starter (Jolly Padel Luisa Rosati e DLF Civitavecchia).

A fare gli onori di casa al Padelife, Mauro Baldissoni ex gm della Roma e fra i fondatori del circolo: “Siamo felici di ospitare la Coppa dei Club. Il nostro intento è quello di promuovere lo sport puntando forte sulla sostenibilità e sulla fornitura di servizi Premium. In bocca al lupo alle squadre affinché riescano a divertirsi senza dimenticare il sano spirito agonistico”.

Entusiasta Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi che sottolinea come Roma sia la Capitale del padel e non solo: “Questo sport è un movimento in continua crescita nella nostra città, sia nel numero dei praticanti sia sotto il profilo dell’indotto economico. La partecipazione in questa edizione di 168 squadre è un record destinato a crescere ancora, perché è una disciplina alla portata di tutti. In bocca al lupo alle giocatrici e ai giocatori che si contenderanno il titolo e difenderanno i colori di Roma alle finali nazionali”. Si unisce alle parole dell’assessore anche Claudio Briganti responsabile nazionale MSP Italia soddistaffto del grande successo di pubblico e partecipazione del torneo.

Hanno confermato la loro presenza come partner della Coppa dei Club Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, Entedel Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua Cottorella, Cisalfa Sport, One Padel e Italgreen.