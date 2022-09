La seconda edizione dell'Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo: le tappe a Roma e Milano

A Roma e Milan torna l'Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo con la sua seconda edizione. Un appuntamento straordinario col circuito organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, leader nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la prestigiosa carta di credito che il Gruppo Intesa Sanpaolo riserva alla sua migliore clientela, con servizio concierge dedicato h24, servizi lifestyle distintivi e privilegi unici.

Il via scatterà nel weekend (1-2 ottobre) a Milano, all’Aspria Harbour Club, per poi proseguire con la prima tappa di Roma, quella dell’8 e del 9 ottobre al Joy Padel Club. Il 22 e il 23 dello stesso mese appuntamento al Country Sport Village, con il tour che successivamente si sposterà di nuovo nella Capitale, tra il 5 e il 6 novembre, al Jolly Padel Club. Il 19 e il 20 novembre si giocherà il Master a Milano, al Padel Club Tolcinasco, con la Exclusive Padel Cup che si chiuderà infine a Roma, tra il 3 e il 4 dicembre, al Villa Pamphili Padel Club.

Saranno tanti i protagonisti del mondo dello sport e dello spettacolo a partecipare a torneo: Beppe Bergomi, Serginho, Cristian Zenoni e Nicola Legrottaglie, la showgirl ed ex calciatrice Astrid Ericsson, Luca Facchetti (figlio dell’indimenticato Giacinto), l’ex pallavolista Pasquale Gravina, l’attrice Sarah Maestri e il conduttore di Zelig Davide Paniate. Tra le grandi novità di questa edizione, l’ingresso di Varlion come sponsor tecnico da sempre vicino ai tornei di padel amatoriale che fornirà i premi ai partecipanti e qualche racchetta e palla ufficiale.

Tiziana Lamberti, responsabile Direzione Sales & Marketing Wealth Management & Protection di Intesa Sanpaolo ha dichiarato: "Si tratta di un progetto in cui abbiamo creduto da subito e che si è rivelato vincente, contribuendo a rendere questa disciplina ancora più diffusa e intergenerazionale. Intesa Sanpaolo sostiene a tutti i livelli il mondo dello sport, i cui valori fondanti, rispetto delle regole, competitività sana, inclusione, fair play, superamento dei propri limiti, sono essenziali per la formazione in particolare delle nuove generazioni e per migliorare il benessere psicofisico a ogni età. Proprio il concetto di benessere e miglioramento della qualità della vita sono la fonte di ispirazione della Carta Exclusive".

"Dopo lo straordinario risultato, in termini di presenze e visibilità, dello scorso anno, siamo felici di ripartire con la Exclusive Padel Cup su Roma e Milano, due città in cui il padel è ormai sport diffusissimo – le parole di Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia – "Da ormai otto anni organizziamo tornei di padel amatoriale su scala nazionale, coinvolgendo oltre diecimila giocatori, e la Exclusive Cup in questo senso rappresenta un’eccellenza del nostro calendario".