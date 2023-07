Padel Mixto, premiato il team EcoPadel

Nella giornata di lunedì 3 luglio è stata premiato in Campidoglio il team EcoPadel composta da Roberto Punzo e Massimo Malizia, che rappresentarà Roma e il Lazio al terzo evento di Padel Mixto a Terni (7-9 luglio).

L'evento sportivo all'insegna dell'inclusività vedrà gareggiare dieci squadre che si affronteranno in una gara aperta ad atleti normodotati e con disabilità motoria nella stessa coppia. Oltre alle partite?è in programma per sabato 8 luglio una clinic con i maestri e i responsabili dei circoli presenti, per condividere le buone pratiche necessarie a rendere accogliente e idonea al Padel Mixto la propria realtà sportiva. Infatti, se la dimensione della pratica sportiva paralimpica garantisce competizioni divertenti ed eque, tuttavia le subordina a classificazioni funzionali e le relega nell’ambito di un ristretto, selezionato numero di praticanti, persone con disabilità per uno sport.

Il team EcoPadel non è stata squadra a ricevere un omaggio dal Comune. Infatti la Cerimonia in Campidoglio ha visto premiare, anche il Padel Colli Portuensi (Campione Roma e Provincia), l'Eschilo (Vice Campione Roma e Provincia) e il Mas Padel (Campione Nazionale in carica): i tre Circoli rappresenteranno la Capitale alla Finale Nazionale che si terrà sempre a Terni il prossimo weekend per giocarsi il tricolore con 16 finaliste partecipanti. La Finale Nazionale Padel MSP Italia sarà sostenuta anche quest'anno da importanti partner quali Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, che quest’anno festeggia il suo 120° anniversario, Ente del Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua Cottorella, Cisalfa Sport, One Padel, Italgreen e Rossi concessionaria Mercedes per l'Umbria.

I commenti

L'assessore Onorato esprime orgoglio per aver ricevuto la coppa di Padel Mixto di Roma in una manifestazione che fa dell'inclusione uno dei suoi valori portanti. Queste le sue parole: "Si tratta di un’occasione che deve essere d’esempio. Il padel è uno sport che ha preso piede in maniera impressionante nel nostro paese e nella nostra regione: basti pensare all’1,2 milioni di praticanti ?in Italia o agli oltre 350mila che giocano a Roma. Grazie a competizioni come quella di Terni con il Padel Mixto abbiamo però la dimostrazione plastica di come lo sport quando viene messo nelle condizioni di farlo riesce ad eliminare gli ostacoli e a mettere gli atleti l’uno al fianco degli altri senza etichette o impedimenti".

“A Terni mostreremo le potenzialità migliori del padel" – dichiara Roberto Punzo - ?realizziamo le pari opportunità per le persone con disabilità, pratichiamo l’adattamento della pratica sportiva nello stesso momento e nello stesso luogo per atleti con e senza disabilità, per la miglior vita sociale possibile presso ogni circolo di padel”.

Luca Alessandrini Presidente ASD SportinsiemeRoma sottolinea come la gara in Umbria sarà un'iniezione di fiducia: "Doveroso è il ringraziamento a Fondazione Entain e a tutti i partner che ci supportano e mettono a disposizione strumenti concreti per realizzare le nostre proposte. L’aumento delle coppie coinvolte è un segno tangibile dell’efficacia di questo progetto inclusivo". “Siamo orgogliosi di supportare la seconda edizione della Coppa dei Club di Padel Mixto, al fianco di Sportinsieme Roma. – ha dichiarato Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia – Fondazione Entain collabora da tempo, anche attraverso il suo CSR Award, con associazioni del terzo settore che operano su tutto il territorio italiano con l’obiettivo di creare valore sociale attraverso lo sport. Questa iniziativa in particolare, che abbiamo sposato sin dal principio e che abbiamo visto crescere di anno in anno, è per noi il simbolo di come lo sport riesce a realizzare piena inclusione in modo naturale. È uno strumento fortissimo di coinvolgimento nello spirito più bello e genuino della competizione”.