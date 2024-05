Da tutta l’Italia 500 bambini per l’ottava edizione del torneo di minibasket Migliorati

Da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno si terrà l’ottava edizione del Torneo Fonte Summer Cup – Memorial Paolo Migliorati, la competizione di minibasket organizzato dalla Fonte Roma Basket e riservato alla Categoria Esordienti Maschile e per la prima volta anche di quella Femminile.

Si sfideranno sul parquet del PalaFonte e sul FonteCourt le formazioni della SG Fortitudo Bologna (campioni in carica della Bees Pesaro), Città Futura Roma, Fonte Roma Basket, Olimpia Roma, Smit Roma, Basket Biancorossa Grosseto, International Basket Imola, Basket Cecina, Fortitudo Roma 1908, Jungle Team Palestrina, Basket Seregno, Roma Team Up, Smg Latina, Academy Terracina Basketball e Cab Aurora Jesi. Per quanto riguarda le formazioni femminile parteciperanno San Raffaele Roma, Jungle Team Palestrina, Roma Team Up, Smit Roma, Fonte Roma Basket, SG Fortitudo Bologna e Umbria Femminile. In totale prendono parte alla competizione 24 squadre e circa 500 fra bambini e bambine.

Questo il calendario:

Giovedì 30 maggio le qualificazioni del torneo maschile;

Venerdì 31 maggio le qualificazioni del torneo femminile;

Domenica 2 giugno dalle ore 12: la finale maschile e femminile.

Riccardo Cerroni, Presidente del Fonte Roma Basket commenta: "Dopo il grande successo riscosso nelle edizioni precedenti anche quest'anno abbiamo deciso di organizzare in memoria del nostro amato dirigente Paolo Migliorati, un torneo di altissimo livello per la Categoria Esordienti. Con tutto lo Staff abbiamo voluto fortemente rinnovare questo appuntamento e volta dopo sette edizioni del Memorial Paolo Migliorati riservate alle squadre maschili, mancava la ciliegina sulla torta e cioè cercare di allargare l'invito anche alla Categoria Esordienti Femminile e, grazie al lavoro fatto in questi ultimi anni da Francesco Loreti e dallo staff del Minibasket, in questa stagione avremo il piacere di assistere il 2 giugno sul parquet del PalaFonte a una doppia finale, maschile e femminile, e di portare a 24 il numero di società partecipanti alla Fonte Summer Cup. Mi auguro che siano quattro giorni all'insegna del divertimento e del sano agonismo, durante i quali le ragazze e i ragazzi possano mettere in luce tutte le loro qualità. Per noi tutto ciò rappresenta una grande soddisfazione e soprattutto un chiaro segnale di una costante crescita del Fonte Roma Basket. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri partner commerciali per la fiducia che ci hanno ancora una volta dimostrato, affiancandoci nella realizzazione della manifestazione e allo stesso tempo un pensiero va rivolto anche al Comitato Regionale Lazio per averci concesso il patrocinio dell'evento ed il C.I.A. Lazio. In conclusione non mi resta che augurare un grande in bocca al lupo a tutte le squadre partecipanti".