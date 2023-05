A Roma arriva il Pickleball

Domenica 28 maggio, dalle 09:30 alle 13:30, al Palaurelio di Roma (Via Boccea 358), si svolgerà Roma Plays Pickleball, l'evento sportivo dedicato al nuovo sport di racchetta proveniente dagli Stati Uniti d’America.

Il pickleball è uno sport che modifica e deriva dal pop tennis (progenitore del padel) e si pratica sia in singolo che in doppio, sia in squadre maschili, femminili e miste ed. adatto a tutti dai bambini agli over 60. Le partite si possono giocare sia in outdoor che indoor. Le peculiarità sono le racchette simili a quelle da spiaggia, e le palline più piccole delle palline da tennis ma più pesanti dei volani da badminton.

Il Palaurelio aprirà gratuitamente le sue porte sia agli specialisti con un torneo misto, sia a chi intende conoscere la disciplina con un open day dedicato con la possibilità di impugnare una racchetta e provare sul campo.

L'iniziativa di domenica è promossa dall'Asd Cheyenne, guidata dal presidente Simone Ferri, con il patrocinio del XIII Municipio di Roma e del CONI Lazio.