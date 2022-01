Olimpiadi invernali Pechino 2022: Quattro gli atleti romani presenti. Ecco chi sono

Da venerdì 4 febbraio a domenica 20 febbraio si terranno in Cina le Olimpiadi Invernali. Il Lazio e la città di Roma offriranno all’Italia Team ben quattro atleti: Francesca Marsaglia, Matteo Marsaglia, Matteo Rizzo e Francesca Lollobrigida.

Gli atleti romani

Francesca Lollobrigida, classe 1991 nata a Frascati, parteciperà ai Giochi Olimpici di Pechino nella disciplina Pattinaggio di velocità come atleta dell’aereonautica e sarà l'unica italiana in gara. Per lei si tratta della sua terza olimpiade dopo Sochi nel 2014 e PyeongChang nel 2018. Proprio in Corea ha raccolto il suo miglior risultato, chiudendo settima nella finale della Mass Start. Nella stagione 2021/2022 ha raccolto diversi successi nella Coppa del Mondo e dal 2018 colleziona podi e successi nei campionati Europei e mondiali. Nota di colore, è pronipote della famosa attrice Gina. Le gare di Pattinaggio di velocità inizieranno sabato 5 febbraio.

Matteo Rizzo gareggerà nel Pattinaggio di Figura. Romano classe ’98, fa parte delle Fiamme Gialle. Quella di Pechino sarà la sua seconda Olimpiade dopo quella di PyeongChang dove raccolse il 4° posto nella gara a squadre e il 21esimo nel singolo. Nel 2018, ha conquistato il bronzo ai Mondiali juniores di Sofia, seconda medaglia iridata azzurra di sempre ed è stato campione nazionale italiano mentre nel 2019 ha vinto l'oro alle Universiadi. Le gare di Pattinaggio di Figura inizieranno venerdì 4 febbraio.

I fratelli Francesca (’90) e Matteo (’85) Marsaglia, romani e atleti dell’esercito, parteciperanno nella disciplina Sci Alpino. Per Francesca si tratta della seconda Olimpiade, dopo quella di Sochi nel 2014. Discesa, Combinata, Slalom Gigante, SuperG le sue specialità. Pure per Matteo Marsaglia si tratta della sua seconda presenza ai Giochi Olimpici dopo quella di Corea nel 2018. Specializzato nel SuperG e lo dimostra il successo nel 2012 del SuperG di Beaver Creek. Lo Sci Alpino vedrà iniziare le sue gare domenica 6 febbraio.