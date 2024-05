La romana Odette Giuffrida vince l'oro ai mondiali di judo di Abu Dhabi

Odette Giuffrida scrive un'altra pagina di storia per il judo italiano. La judoka romana infatti ai mondiali di Abu Dhabi (19-24 maggio 2024, ndr) ha conquistato la medaglia d'oro riportando il titolo mondiale in Italia a distanza di 33 anni dall'ultima volta.

Giuffrida, originaria di Talenti, si laureata campionessa del mondo nella categoria 52 kg battendo in finale l'uzbeka Diyora Keldiyorova in un match intenso in cui l'atleta italiana ha saputo imporsi con tecnica, strategia e determinazione. "Dietro questa medaglia c’è una vita dedicata a questo sport, dedicata al mio sogno. E c’è tanto lavoro, tanta testa e tanto cuore. Questa giornata mi ha cambiato la vita!" - ha dichiarato la nuova campionessa del mondo. Per la romana si tratta del primo titolo mondiale dopo la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e il bronzo a Tokyo 2020.

Adesso la judoka romana si è guadagnato lo status di favorita all'oro per le Olimpiadi di Parigi 2024.