Nuoto: Team Master Lavinio fenomenali a Firenze

Un Team Master Lavinio in grande spolvero ai campionati italiani di nuoto master Uisp 2023 che si sono svolti il 18 e 19 novembre 2023 presso la piscina Goffredo Nannini di Firenze. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di 736 atleti per 34 società. Per la squadra neroniana sono scesi in acqua 10 atleti, ottenendo ben 16 podi di cui 6 ori, 7 argenti e 3 bronzi, è da sottolineare come tutti i partecipanti hanno dato il 100% raggiungendo tempi importanti. Si fregiano del titolo di Campioni Italiani i seguenti atleti: Graziella Cirillo M65 nei 50 farfalla, Alfonso Fagiolo M75 nei 50 farfalla e 50 rana, un Roberto Campanelli M60, in grande spolvero sia nei 50 che nei 100 farfalla, ed infine anche una stratosferica staffetta 4x100 stile categoria “E” composta dagli atleti Fagiolo, Foletti, Campanelli e Bianchini. Altri super risultati arrivano dai vicecampioni italiani: Antonio Paruccini M60 nei 50 farfalla e 100 dorso, Claudio Galvani M75 nei 100 dorso, ancora la Cirillo in splendida forma nei 200 stile, un sorprendente Fabrizio Del Mazza M55 nei 200 stile, il più giovane della squadra Edoardo Guadagnini M20 nei 50 rana ed infine il capitano Giuseppe Marino M50 nei 200 stile. Ed infine arrivano le medaglie di bronzo per un Marco Bianchini M70, mai domo nei 100 stile e 50 rana e da un grande Luca Giovanni Foletti M40, che nonostante gli infortuni dell’ultimo periodo di allenamento impreziosisce il palmares della squadra con un podio nei 200 stile. “Questo è un risultato impensabile alla vigilia, commenta il Capitano Giuseppe Marino, che ancora una volta proclama l’ottimo lavoro svolto dal Coach Romagnoli, un successo non solo per le medaglie vinte, ma anche e soprattutto per i riscontri cronometrici, che premia impegno e sacrifici di ogni atleta che ha sposato il progetto ASD Team Master Lavinio. Aver partecipato ad una manifestazione Nazionale ed aver vinto 16 medaglie, per una piccola società come la nostra e motivo di vanto ed orgoglio. Team Master Lavinio