Nuoto master: il team neroniano ancora in primo piano

La squadra master dell’ASD Team Master Lavinio riprende da dove aveva lasciato al XVIII trofeo master “Centro Italia”. Il 20 marzo presso il centro federale di Avezzano si è disputata la terza giornata del Campionato Regionale UISP, che vede la squadra Neroniana saldamente al comando della classifica generale. In programma c’era la combinata degli stili, la somma dei tempi delle quattro specialità: 50 farfalla, 50 dorso, 50 rana e 50 stile. Nonostante il numero ridotto del roster allenato dal Coach Roberto Romagnoli, con soli 17 atleti a referto, poi scesi a 14 causa infortuni dell’ultimo minuto, conquistano ben 11 medaglie di cui 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Si fregiano del titolo di Campioni della Combinata: Alessandro Tranquilli U20, Eugenio D’Ursi M40, di ritorno con i master dopo una lunga assenza, Raffaello Clavari M45, una garanzia, Fulvio Leonori M60, Ermes Gabanella M75. Vincono la medaglia d’argento: Claudio Galvani M75, di ritorno dopo nemmeno due mesi da un operazione al ginocchio, Stefano Pesapane M55 ed infine anche il Capitano Giuseppe Marino M50. Mentre le due medaglie di bronzo, le portano in dote Alessio Anastasi M50 e Flavio Venturelli U20. Ottime anche le prestazioni di Fazio Paolo ad un passo dal podio, si classifica quarto ad una manciata di decimi dal terzo e Antonio Paruccini, ambedue M60. “È stato un’ottima trasferta – dichiara soddisfatto il Capitano Giuseppe Marino –ci siamo brillantemente comportati e, soprattutto divertiti stando insieme. Eravamo solo quattordici atleti e le risposte sono state migliori delle previsioni. L’impegno e le energie consumate in vasca, ogni giorno, stanno dando i loro frutti. Ora dobbiamo rimanere lucidi e concentrati per la finalissima del prossimo 7 maggio, ultimo epilogo dove ci sarà da assegnare il titolo di Campioni Regionali. Team Master Lavinio