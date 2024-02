Nissan e Adidas sponsor della mezza maratona RomaOstia 2024

Nissan e Adidas sono gli sponsor della quarantanovesima edizione della RomaOstia Half Marathon, l’evento podistico in programma domenica 3 marzo 2024 e presentato al Campidoglio.

La mezza maratona di Roma troverà nel crossover coupé elettrico Nissan Ariya l’Official Car della manifestazione. Il veicolo aprirà e chiuderà i 21,097 km della corsa, con la direzione di gara e i giudici che si muoveranno lungo le strade della Capitale a bordo dei crossover elettrificati Nissan Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER. Presso il Villaggio Casa RomaOstia (piazzale PalaEur) Nissan esporrà i due modelli Ariya e X-Trail e-POWER.

Per quanto riguarda Adidas, l’azienda tedesca oltre a realizzare la maglietta running dell’evento metterà a disposizione nel Villaggio Casa RomaOstia The Running Lab. Si tratta dell’iniziativa che mette a disposizione degli appassionati la possibilità di incontrare consulenti Adidas, scoprire come migliorare la propria tecnica, provare le scarpe consigliate, imparare ad ottimizzare l’allenamento tramite coach esperti e partecipare ai workshop.

I commenti

“Siamo molto onorati di questa partnership con RomaOstia che rappresenta per noi un’ulteriore opportunità per continuare ad essere presenti con la comunità di atleti ma anche con tutti i runner, attraverso prodotti studiati per le differenti esigenze e aspirazioni. La costante attenzione alle esigenze degli atleti ci porta ad essere presenti anche alla mezza maratona RomaOstia con il progetto The Running Lab, un’iniziativa di ampio respiro realizzata in collaborazione con Cisalfa, che ha l’obiettivo di supportare i corridori con consulenze mirate” - dichiara Arnaud Jeangirard, VP Brand South - adidas

Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di confermare la nostra partecipazione alla mezza maratona RomaOstia, la più partecipata d’Italia. Il nostro impegno nello sport più dilagante degli ultimi anni rafforza la nostra identità di costruttore rispettoso dell’ambiente con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale al 2030".