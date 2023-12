La Nazionale Italiana di Tennis vince il premio Atleta dell'Anno

Venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 18:30 si terrà al Foro Italico, precisamente nel Salone d’Onore del Coni, la 18esima edizione del "Premio ASI Sport&Cultura" organizzata dalle Associazioni Sportive e Sociali Italiane (ASI).

Il premio mira a raccontare le vittorie virtuose dello sport e dei suoi personaggi, non solo di alto livello, che con le loro storie sportive e di vita segnano la collettività all’insegna di valori quali l’impegno, l’aggregazione, l’innovazione, la solidarietà e il coraggio.

Diverse le categorie premiate dagli “ICS Impiantistica e Promozione Sportiva”, “Innovazione tecnologica” e “Gesto Etico Sportivo - Fabrizio Quattrocchi”, la sezione Media in memoria di Gian Piero Galeazzi e quella Atleta dell’Anno. In quest’ultima categoria riceverà il premio la Nazionale Italiana di Tennis vincitrice della Coppa Davis 2023. A ritirare il premio sarà il capitano non giocatore Filippo Volandri alla presenza di Nicola Pietrangeli (vincitore da capitano non giocatore della Coppa Davis 1976). Infine un riconoscimento speciale promosso da Enel X sarà consegnato e riguarderà il tema della sostenibilità negli impianti sportivi. Gli azzurri della racchetta hanno avuto la meglio rispetto a Bagnania campione del mondo della MotoGP e Tamberi campione olimpico e del mondo del salto in alto.

Claudio Barbaro, Presidente di ASI dichiara: “Il Premio ASI Sport&Cultura esalta chi ogni giorno dimostra, con le proprie scelte e i propri progetti, come lo sport sia un veicolo potentissimo di crescita sociale ed economica. L’idea fondante è quella di pensare allo sport come uno strumento determinante per garantire la salute delle persone e il loro benessere psico-fisico favorendo al contempo processi di aggregazione e integrazione sociale”.