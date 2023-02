La Nazionale Italiana di Rugby in scena ancora a Roma ma non allo Stadio Olimpico bensì a Villa Borghese, dove gli atleti si sono ritrovati per un allenamento.

Un gesto simbolico di gratitudine da parte deli azzurri che fra foto ricordo e autografi hanno voluto ringraziare gli oltre 40mila tifosi che hanno sostenuto l'Italia nella prima partita dei Sei Nazioni contro la Francia. La partitta ha visto la vittoria dei transalpini ma Michele Lamaro, romano e capitano della squadra, e compagni sono stati protagonisti di un'ottima prestazione.

L'allenamento a Villa Borghese anticipa la seconda giornata del Sei Nazioni 2023 che vedrà gli azzurri volare in Inghilterra sabato 11 febbraio per sfidare gli inglesi nel leggendario stadio di Twikenham a Londra.