Roma trionfa all'International Muay Thai Contest in Thailandia

Trasferta d’oro per il Team Nazionale della Lega Italiana di Muay Thai che torna in Italia dalla Thailandia con quasi 20 medaglie e con un contributo importante fornito dalla Capitale.

La squadra del Maestro Federico Conti direttore tecnico e coach del team, che si allena a Centocelle nel quinto municipio, è stata impegnata dal 21 al 25 marzo all’International Muay Thai Contest. Alla spedizione thailandese hanno preso parte ben dieci atleti romani (5 uomini e 5 donne, ndr) che hanno portato nel medagliere ben 8 ori (sui 13 totali vinti dalla Nazionale) e 2 medaglie d’argento.

Questi gli atleti della Capitale convocati dal Maestro Conti: Donatiello Caterina, Alicino Carole, Stellato Michelle, Mancini Marta, El Gamal Shahenda, Bonanno Andrea, Corsi Daniele, Dormentoni Leonardo, Ippoliti Simone, Zuliani Mirko.

“Il Presidente del municipio V Mauro Caliste e l’Assessore allo Sport Marco Ricci esprimono grande soddisfazione per lo straordinario risultato ottenuto da tutta la squadra italiana, in particolare i complimenti vanno agli atleti cresciuti nel municipio che hanno conquistato ben 10 medaglie ed al Maestro Federico Conti che oltre ad allenare questa grande squadra si è sempre contraddistinto per l’impegno sociale nel territorio” – scrive in una nota l’ass. Ricci.