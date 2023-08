È morto Stefano Makula, leggenda dell'apnea italiana

Lutto nel mondo dell’apnea italiana per la morte di Stefano Makula uno dei più grandi atleti di immersione italiana e internazionale insieme a Mayol e Maiorca.

Romano classe 1954, Makula ha iniziato la sua attività agonistica nel 1977 stabilendo soltanto un anno dopo il suo primo recordo di profondità -50 m in assetto costante. Successivamente l’atleta ne segnò altri 27 in varie specialità dalla dinamica in piscina a quella in mare.

Avanguardista, precursore dell’apnea Makula sul finire degli anni ’80 lanciò l’apnea orizzontale formando tanti giovani. Proprio sulla formazione si è incentrata parte della sua vita fra cui corsi di apnea con i disabili dove insieme alla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) ha proposto il DisabilidaMare a Castellamare del Golfo.

“Persona estremamente ironica e genuina, Stefano Makula, oltre che per le numerosissime imprese sportive, merita di essere ricordato anche per le sue straordinarie doti umane, che lo hanno reso un grandissimo uomo prima ancora che un formidabile campione” così il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, il Segretario Generale e la FIPSAS si uniscono al cordoglio dei suoi cari.