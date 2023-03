Morbidelli e Di Giannantonio: i due piloti romani che corrono in MotoGP

Al via del motomondiale 2023 in Portogallo nella classe regina delle due ruote, la MotoGP, Roma sarà rappresentata da ben due piloti originari della Capitale: Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Il pilota dell'Eur

Fabio Di Giannantonio classe 1998 è originario di Roma del quartiere Eur. Tifosissimo della Roma nella scorsa stagione il pilota corse il suo campionato con un caschetto riportante lo storico lupetto simbolo del club giallorosso. In questa stagione Di Giannantonio correrà con la Ducati del Team Gresini. In carriera ha vinto tre gare: 1 in Moto2, 2 in Moto3.

Il pilota di San Giovanni

Franco Morbidelli, 28 anni, è originario del quartiere di San Giovanni. Con il doppio passaporto italiano-brasiliano per via delle origini carioca della madre, Morbidelli è anche lui un tifosissimo della Roma. In un?intervista del 2020 dichiarò: ?Sono romanista come tutta la mia famiglia. La Roma ci fa godere tanto e ci butta giù, è come una bellissima ragazza?. Morbidelli in carriera ha vinto 1 mondiale in Moto2 (2017) e in questa stagione correrà con la Yamaha con la quale arrivò secondo nel mondiale 2020. Grandi aspettative del pilota romano chiamato ad una stagione di riscatto dopo la scorsa sotto le aspettative.