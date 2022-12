Mooney We Run Rome: gli atleti della maratona della Capitale

Sabato 31 dicembre 2022 sarà il giorno della "Mooney We Run Rome" la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km che si correrà nella Capitale e che darà inizio ai festeggiamenti del capodanno romano.

La partenza dell'undicesima edizione della corsa si terrà alle ore 14:00 e vedrà gli atileti attraversare le strade e le piazze più belle della Capitale dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla. Il programma di giornata prevede tre tipologie di gara: 10 km competitiva, 10 km non competitiva (quota iscrizione 25 euro) e 5 km non competitiva (18 euro). Un euro sarà donato in automatico ad AIRC a sostegno dei progetti di ricerca sui tumori pediatrici