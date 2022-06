Mondiali Beach Volley 2022 a Roma: atleti e programma del torneo al Foro Italico

Sabato 10 giugno prenderanno il via i mondiali di Beach Volley 2022. Il torneo che si chiuderà domenica 19 giugno si terranno a Roma nella cornice del Foro Italico. Si tratta di un ritorno del Beach Volley nella Capitale dopo le finals del 2019.

Il programma

216 gli incontri in programma per il Mondiale di Beach Volley 2022. La fase a gironi (12 i raggruppamenti per tabellone) inizierà venerdì 10 e finirà lunedì 13. Nella giornata di martedì 14 si giocheranno le otto sfide di playoff dove si affronteranno le otto peggiori terze classificate dei gironi per decretare le quattro coppie per genere che andranno a completare il tabellone dei sedicesimi di finale, già formato da prime e seconde classificate di ogni girone più le migliori quattro terze.

Gli atleti

Sono 48 le coppie partecipanti per ciascun tabellone maschile e femminile distribuite in 12 gironi. Questo è il numero di incontri e atleti che daranno vita al mondiale di Beach Volley di Roma. Nel maschile i favoriti alla vittoria finale sono i brasiliani Andre e George numeri uno del ranking. Per quanto riguarda le donne la coppia da battere sarà quella formata dalle olandesi Stam e Schoon.

Gli italiani

Le coppie italiane impegnate nel torneo mondiale saranno nove, fra tabellone maschile e femminile. Riflettori accesi sul duo Nicolai-Cottafava (terzi nel ranking), freschi di vittoria in Lettonia nel torneo Élite 16 dove hanno battuto la coppia che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi, Cherif-Ahmed. Fra le donne azzurre, le migliori posizionate in graduatoria nel ranking sono Scampoli-Bianchin che occupano il 30esimo posto.

Beniamino del pubblico sarà Daniele Lupo, romano classe '91, in coppia con Ranghieri nel gruppo B. Per il romano nel suo palmares spicca la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Lupo debutterà venerdì 10 Giugno ore: 20, per poi completare il suo girone sabato 11 Giugno alle 22 e lunedì 13 Giugno alle 12.

Dove vedere i mondiali di Beach Volley

L'evento del Foro Italico sarà seguito da più di 120 Paesi e avrà una copertura televisa in tutto il mondo grazie a 17 broadcaster. Sky trasmetterà soltanto le fasi finali del torneo. Infatti gli abbonati potranno vedere sul televisore o su SkyGo le semifinali e le finali in programma rispettivamente sabato 18 giugno e domenica 19 giugno.

La Rai trasmetterà in chiaro su Rai Sport + HD i match più interessanti della competizione oltre che alle semifinali e finali.

I biglietti

I biglietti per assistere dal vivo alle partite del mondiale di Beach Volley di Roma sono acquistabili su ticketone. I prezzi variano dai 22 euro ai 57 euro per i posti migliori per le finali.