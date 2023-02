In Campidoglio presentata la mezza maratona RomaOstia

Nella giornata di mercoledì 8 febbraio è stata presentata in Campidoglio la 48esima edizione di Telepass RomaOstia la mezza maratona più famosa d'Italia.

La corsa in programma domenica 5 marzo 2023 è tra le più attese dei runner e conta più di 8mila iscritti di cui 1800 stranieri (22% dei partecipanti). Aumentata pure la quota rosa salita al 27%. Data di scadenza delle iscrizioni fissata per il 20 febbraio mentre dal 3 marzo sarà aperta la Casa RomaOstia al Salone delle Fontane dell'Eur il centro della manifestazione nei due giorni precedenti la corsa e luogo di ritrovo per i runner dove potranno ritirare il personale kit di gara, venerdì 3 e sabato 4 marzo dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

I corridori si sfideranno in 21 km e 97 metri con partenza (divisa in tre gruppi di runners) alle ore 09:00 al PalaEur e poi via attraverso via Cristoforo Colombo con tre chilometri all'interno dell'Eur e arrivo alla Rotonda di Ostia. Si potrà partecipare all'evento anche solo camminando con la Fitwalking, la cui partenza seguirà quella dei corridori.

Insignita del Label, il riconoscimento attribuito agli eventi che rispettano standard organizzativi e performance agonistiche di altissimo livello la mezza maratona non è solo sport ma si collega anche alla prevenzione. Infatti in Campidoglio è stato illustrato anche il progetto Longevity Run dal professor Francesco Landi, il Direttore del Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche del Policlinico Gemelli, a cui si collega il Longevity Checkup che l’Organizzazione sostiene per il terzo anno. Per questo sarà messa a disposizione dei corridori un check up gratuito nei giorni di apertura di Casa RomaOstia.

Alla presentazione hanno partecipato: Luciano Duchi, Presidente della RomaOstia, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, da Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events, il Presidente della FIDAL Stefano Mei, la Vice Presidente Vicario del CONI Silvia Salis, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli e il Delegato allo Sport del Presidente della Regione Lazio Roberto Tavani, Aldo Agostinelli Chief Consumer and Marketing Officer di Telepass, il Title sponsor del 2023, e Luisa Di Vita Direttore Comunicazione Nissan Italia.

La mezza maratona è organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani in partnership con RCS Sports & Events, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio.