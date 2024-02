Ecco la mezza maratona RomaOstia 2024. Obiettivo 10mila iscritti

Domenica 3 marzo nella Capitale si svolgerà la quarantanovesima edizione dell’Eurospin RomaOstia Half Marthon, la mezza maratona che da Roma porta direttamente al mare.

All’evento organizzato dal GSBRun - Gruppo Sportivo Bancari Romani in partnership con RCS Sports & Events, e presentato al Campidoglio, si sono già iscritti 8mila partecipanti, di cui il 25% donne e 2.500 stranieri, ma per gli organizzatori l’obiettivo è quota 10mila. Alla mezza maratona parteciperanno runner di altissimo livello come l’etiope Tsegu Berehanu Wendemu, pronto per correre nuovamente sotto i 60 minuti, il keniano Shadrack Koech, Mary Wacera Ngugi (Ken) seconda nella maratona di Boston 2021 e terza nel 2022.

I corridori si sfideranno sui 21,0975 chilometri con partenza dal Palazzo dello Sport, per correre all’EUR fino alla Cristoforo Colombo con arrivo direttamente sulla rotonda di Ostia. Nei pressi della partenza, a piazzale Pier Luigi Nervi sorgerà il punto nevralgico della mezza maratona, ovvero il Villaggio Casa RomaOstia. Qui si svolgeranno nelle giornate precedenti alla gara (1-2 marzo, ndr) talk sullo sport di base come veicolo di benessere e di prevenzione, presentazione degli atleti élite e dei pacemaker, “The Running Lab” di Adidas che offre l’occasione agli appassionati di incontrare consulenti adidas per scoprire come migliorare la propria tecnica, provare le scarpe consigliate, imparare ad ottimizzare l’allenamento tramite coach esperti e partecipare ai workshop. L’azienda tedesca produrrà le magliette ufficiali della competizione.

Sarà possibile iscriversi fino al 19 febbraio mentre dal giorno dopo, a pettorine esaurite, sarà possibile iscriversi donando 5 euro ad una delle ONP (Organizzazioni No Profit) fra Komen Italia Onlus, Policlinico Gemelli, Never Give Up nell’ambito dell’iniziativa collegata al “mese del cuore” che coincide con questo di febbraio.

“Il valore di manifestazioni come la RomaOstia per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell'attività sportiva, dei corretti stili di vita e della prevenzione. Noi del Gemelli saremo lì, accanto e in mezzo alla gente, per offrire screening gratuiti sui 7 principali fattori di rischio. Per dare per primi il buon esempio, io stesso il prossimo 3 marzo parteciperò alla gara” ha affermato il Prof. Francesco Landi, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento del Policlinico Gemelli e runner appassionato durante la presentazione dell’evento. Presenti anche il sindaco Gualtieri, la presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli e l’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato che ha commentato. “Sarà grande una giornata di sport e di partecipazione. Un grande evento che genera ricadute positive su turismo, economia e occupazione. La RomaOstia è un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati e quest’anno raggiungerà il record dei 10mila iscritti. Un traguardo possibile grazie ad una ricetta che si conferma vincente: la grande professionalità degli organizzatori e dei volontari, lo storico percorso sempre suggestivo con l’arrivo al mare e la capacità di accoglienza della nostra città. La Roma- Ostia ha anche il merito di valorizzare il litorale romano: saranno oltre 5000 gli iscritti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero che affolleranno le strutture ricettive del mare di Roma. Una vera boccata d'ossigeno che abbiamo cercato e voluto per questo quadrante di Capitale”.