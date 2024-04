A Roma l'VIII Memorial Pino Licciardi: fissati 7 nuovi record nazionali

Domenica 24 marzo, presso il Centro Sportivo Roma VIII e la Piscina Comunale Sporting Club Roma 70, si è svolto l'VIII Memorial Pino Licciardi, organizzato dalla BCVC in collaborazione con l’ASDC Romaster e l’Asd Appio 2009, valevole per i Circuiti di Salvamento CSAIn 2024. Atleti in rappresentanza di tutte le categorie hanno affrontato prove individuali su campo (70 m. Sprint) e in vasca (100 m. nuoto con ostacoli, 50 m. manichino con pinne e torpedo, 50 m. percorso misto, 25 m. pinne sprint), nonché svariate staffette. In occasione della manifestazione sportiva, sono stati siglati 7 nuovi primati nazionali, di cui 3, in prestazioni individuali, da atleti della Nettuno Club (Federica Carfagna, percorso misto M20; Francesco Ierardi e Ludovica Pierotti, pinne sprint Elite) e 4 in staffette. Di queste ultime, 2 se le è aggiudicate la Romaster (staffetta con torpedo 160-199, maschile e femminile) e 2 la Nettuno Club (staffetta lifesaver e staffetta con torpedo, Elite maschi). Tutti i risultati sono consultabili in dettaglio sul sito: https://www.salvamentomaster.it/