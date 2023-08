Ryder Cup 2023, Melissa Satta presenterà la cerimonia d'apertura

Giovedì 28 settembre dalle ore 16:00 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio si terrà la cerimonia di apertura della Ryder Cup 2023 che sarà condotta dalla showgirl Melissa Satta.

Sarà l'ex velina infatti ad aprire lo show con tutti i giocatori del team Europa e del team Usa presentati dai rispettivi capitani Luke Donald e Zack Johnson. Durante la cerimonia saranno presentati pure gli accoppiamenti per i Foursome del venerdì mattine con start alle 0re 07:35.

La scelta di Melissa Satta come conduttrice è stata una scelta dovuta sia all'esperienza nel mondo della tv e dello sport ma anche per le sue origini avendo lei cittadinanza italiana e americana visto che è nata a Boston da genitori italiani. "Sarà stupendo condurre la cerimonia di apertura della Ryder Cup" ha commentato la showgirl entusiasta - "Quando mi è stata prospettata questa opportunità, stentavo a crederci. Sarà davvero speciale vedere persone provenienti da tutta Europa e dall'America ritrovarsi a Roma per divertirsi insieme e vivere l’esperienza dell’evento sportivo". Proprio sulla città di Roma, Melissa Satta sottolinea che la Capitale è la migliore città del mondo dal punto di vista culturale, culinario e climatico.