Mattia Faraoni sale sul ring con la maglia di Totti e difende il "suo" titolo mondiale Iska

Mattia Faraoni resta il re del ring. Il campione romano di kickboxing categoria pesi massimi ha difeso il titolo mondiale Iska al PalaTiziano nella 27esima edizione dell’Oktagon Tsunami. Una serata da sogno per l’idolo di casa entrato che ha fatto impazzire il pubblico entrando sul ring con la maglia della Roma di Francesco Totti.

L’ingresso

Faraoni contro Hurduc era il main event della serata del 29 giugno al PalaTiziano. Per l’incontro così importante il romano ha scelto un ingresso da super star. Acclamato dal pubblico tutto dalla sua parte, Faraoni ha fatto il suo ingresso sul ring con la maglia del suo idolo: Francesco Totti. Maglia della AS Roma e un look molto alla Manolas. Così Faraoni si è presentato al Palazzetto prima di regalare spettacolo durante l’incontro.

Il match

L’incontro parte subito in salita per il romano. Il campione in carica cade dopo una proiezione non consentita dell’avversario (penalizzato) e il ginocchio destro si gira, e chiede l’intervento dello staff medico. Ritornato sul ring Faraoni spinge rumeno Hurduc resiste e nel secondo round il rumeno mette giù l’italiano con un gancio potente. Faraoni non ci sta, si rialza e risponde colpo su colpo vincendo ai punti al termine del quinto round facendo esplodere di gioia il PalaTiziano.

“Avrei potuto vincere per squalifica, ma ho continuato" – ha commentato Faraoni che saluta il pubblico con un messaggio contro violenza e bullismo, temi su cui da anni si batte in prima persona e di cui ha recentemente parlato alla scuola Cristoforo Colombo.