Sport e lotta al bullismo con Mattia Faraoni all'Istituto Cristoforo Colombo

All'IIS Cristoforo Colombo di Roma venerdì 30 maggio si è tenuto un incontro fra gli studenti e Mattia Faraoni il campione di kickboxing romano. Tema della giornata l'importanza dello sport e la lotta al bullismo.

Ciica 250 ragazzi e ragazze della scuola hanno parlato con il pugile e con l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorata sulla buona pratica sportiva come strumento per migliorare la salute. "Lo sport in questa età ti fa scoprire la passione ed è salute. Dove fare sport, 2-3 volte a settimane" - afferma Faraoni parlando con i ragazzi.

Altro tema toccato è stato quello del bullismo. "Chi fa il bullo nella maggior parte dei casi nella vita non fa niente" - dichiara l'ass. Onorato che aggiunge - "Ogni volta che mantenete la vostra identità e qualcuno fa una battuta se riuscite a reggere sviluppate un carattere più forte. I bulli, nella vita, non vincono mai".