Matteo Berrettini in semifinale agli Australia Open: battuto Monfils, ora lo aspetta Nadal

Matteo Berrettini approda alle semifinali degli Australia Open. Il tennista romano ha battuto dopo cinque set ( 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2) il francese Monfils nei quarti del torneo australiano. Adesso fra Berrettini e la finale c'è la grande sfida contro Nadal.

La partita

Matteo Berrettini inizia subito forte il suo quarto di finale vincendo i primi due set. Il primo è ben gestito dal romano che non soffre quasi mai il francese, mentre il secondo si rivela più combattuto, con Berrettini che ha dovuto annullare 3 palle break prima di esultare. Poi un calo improvviso di Berrettini ha rimesso in corsa Monfils che si aggiudica con scioltezza il terzo e quarto parziale. Nell'ultimo set, Berrettini capovolge la situazione facendo forza alle ultime risorse rimaste, conquista un doppio break e si guadagna tre match point che sfrutta al massimo guadagnandosi la semifinale. Col successo contro Monfils Berrettini diventa il primo tennista italiano a giocare una semifinale agli Australia Open.

La semifinale

Venerdì 28 gennaio, Matteo Berrettini sfiderà Nadal nelle semifinali dell'Australia Open. Il maiorchino ha superato ai quarti, in cinque set, Shapovalov e in carriera ha già vinto l'Australia Open nel 2009. Fra i due l'unico precedente risale alla semifinale, vinta da Nadal, degli Us Open nel 2019.